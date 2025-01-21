Департамент полиции и погранохраны уже много лет работает над увеличением присутствия сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) на восточной границе Эстонии.
На восточной границе приступил к работе уже седьмой контингент Frontex
Для повышения своего потенциала реагирования Frontex принял решение децентрализовать управление операциями и приблизить его к "полю". Теперь Шенгенская зона разделена на семь контингентов, и операции каждого контингента будут планироваться и управлялось непосредственно из его штаба.
Эстония подала заявку на размещение у себя постоянного командного центра контингента, в который входят Норвегия, Швеция, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Словакия.
Начальник пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что это очень хорошая новость: "Хотя сотрудники PPA участвовали во многих миссиях Frontex, а пограничники Frontex также находились на наших границах и в пунктах пересечения границы в течение многих лет, основное внимание Frontex долгое время уделялось Средиземноморью, где у Frontex по-прежнему больше всего работы. К сожалению, ситуация в нашем регионе уже не та, что была 10 лет назад, и вот уже несколько лет соседние с нами страны сталкиваются с миграционным натиском на своих границах. Такая целенаправленная миграция является проблемой не только для приграничных стран - люди, пытающиеся нелегально проникнуть в Шенгенскую зону, обычно не хотят оставаться в стране, где они пересекают границу, а направляются дальше, в сторону Западной Европы. Я рад, что Frontex смотрит на ситуацию так же, как и мы, и принимает меры по усилению охраны границ в этом регионе, - пояснил начальник пограничной службы Коммусаар.
Исполняющий обязанности главы контингента Frontex Анджело Кьяриция заявил, что расширение присутствия Frontex в регионе крайне важно, поскольку угроза миграционных атак на границах нашего региона в ближайшем будущем не уменьшится.
- Государства-члены, конечно, должны прилагать собственные усилия, но сотрудничество в рамках Европейского Союза не менее важно для преодоления трудностей. Угрозы на нашей общей внешней границе требуют от всего Европейского союза солидарных действий, и Frontex готов оказать поддержку государствам-членам своими людьми и техникой, - заявил исполняющий обязанности главы контингента.
Если все пойдет по плану, постоянная база Frontex в Эстонии начнет работу в следующем году.