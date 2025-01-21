На восточной границе приступил к работе уже седьмой контингент Frontex

Начальник пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что это очень хорошая новость: "Хотя сотрудники PPA участвовали во многих миссиях Frontex, а пограничники Frontex также находились на наших границах и в пунктах пересечения границы в течение многих лет, основное внимание Frontex долгое время уделялось Средиземноморью, где у Frontex по-прежнему больше всего работы. К сожалению, ситуация в нашем регионе уже не та, что была 10 лет назад, и вот уже несколько лет соседние с нами страны сталкиваются с миграционным натиском на своих границах. Такая целенаправленная миграция является проблемой не только для приграничных стран - люди, пытающиеся нелегально проникнуть в Шенгенскую зону, обычно не хотят оставаться в стране, где они пересекают границу, а направляются дальше, в сторону Западной Европы. Я рад, что Frontex смотрит на ситуацию так же, как и мы, и принимает меры по усилению охраны границ в этом регионе, - пояснил начальник пограничной службы Коммусаар.