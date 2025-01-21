Работодателей могут обязать сохранять зарплату резервистам на время учений

По словам министра обороны Ханно Певкура, две трети работодателей сохраняют среднюю зарплату или выплачивают разницу между государственной ставкой и зарплатой. "Каждый год число плательщиков увеличивается на грамм, но мы все равно должны решить, нужно ли это урегулировать законодательно", - добавил Певкур.