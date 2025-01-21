Министерство обороны планирует законодательно обязать всех работодателей сохранять среднюю зарплату резервиста во время учебных сборов, пишет rus.err.
Работодателей могут обязать сохранять зарплату резервистам на время учений
По словам министра обороны Ханно Певкура, две трети работодателей сохраняют среднюю зарплату или выплачивают разницу между государственной ставкой и зарплатой. "Каждый год число плательщиков увеличивается на грамм, но мы все равно должны решить, нужно ли это урегулировать законодательно", - добавил Певкур.
Он также отметил, что вопрос уже поднимался на уровне идеи с Центральным союзом работодателей и Торгово-промышленной палатой Эстонии, но до законопроекта дело пока не дошли.