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Работодателей могут обязать сохранять зарплату резервистам на время учений

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Резервисты прибыли на учения Okas 2023-3.
Резервисты прибыли на учения Okas 2023-3. Фото: Kaitseväe peastaap

Министерство обороны планирует законодательно обязать всех работодателей сохранять среднюю зарплату резервиста во время учебных сборов, пишет rus.err.

По словам министра обороны Ханно Певкура, две трети работодателей сохраняют среднюю зарплату или выплачивают разницу между государственной ставкой и зарплатой. "Каждый год число плательщиков увеличивается на грамм, но мы все равно должны решить, нужно ли это урегулировать законодательно", - добавил Певкур.

Он также отметил, что вопрос уже поднимался на уровне идеи с Центральным союзом работодателей и Торгово-промышленной палатой Эстонии, но до законопроекта дело пока не дошли.

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