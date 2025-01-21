Правительство Эстонии планирует существенно поднять расходы на оборону

- Когда спрашивают мое мнение, я поддерживаю ускоренное наращивание обороноспособности. Мы знаем своего врага. Как и Польша, Латвия, Литва, мы должны поставить цель - 5% оборонных расходов, - заявил Михал.

Михал отметил, что на 2026 год в Эстонии запланированы оборонные инвестиции в размере 3,7% от ВВП, а для достижения цели в 5% необходимо перенести ряд оборонных инвестиций на более ранние сроки.

Вместе с тем премьер-министр добавил, что для увеличения расходов на оборону повышать налоги не придется. "Подход должен быть довольно разнообразным: централизованное финансирование Европейского союза, продолжение сокращения расходов внутри Эстонии и кредит с бюджетными правилами в Евросоюзе, как во времена пандемии коронавируса", - сказал Михал.