Херта Раяс: "Снова начинает возникать ощущение спортсменки"

Представляющая Алутагузеский лыжный клуб девушка из деревни Иллука Херта Раяс в возрастном классе N18 стала в субботу второй в классическом беге с раздельным стартом, а также финишировала второй в воскресенье в гонке преследования свободным стилем. Уверенно победившая в обеих гонках Герда Кивил, которую в Эмайыэском лыжном клубе тренирует уроженец Ида-Вирумаа Аллар Кивил, была более чем на минуту быстрее, однако проигрыш Раяс оказался значительно меньшим, чем на состоявшемся неделю назад чемпионате Эстонии.