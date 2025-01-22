Входящая в лыжную молодежную сборную Эстонии 17-летняя Херта Раяс на прошедших в выходные в Паннъярве лыжных забегах этапа эстонской молодежной серии обрела чувство уверенности в том, что после связанной с заболеванием паузы вновь начинает набирать хорошую форму.
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Херта Раяс: "Снова начинает возникать ощущение спортсменки"
Представляющая Алутагузеский лыжный клуб девушка из деревни Иллука Херта Раяс в возрастном классе N18 стала в субботу второй в классическом беге с раздельным стартом, а также финишировала второй в воскресенье в гонке преследования свободным стилем. Уверенно победившая в обеих гонках Герда Кивил, которую в Эмайыэском лыжном клубе тренирует уроженец Ида-Вирумаа Аллар Кивил, была более чем на минуту быстрее, однако проигрыш Раяс оказался значительно меньшим, чем на состоявшемся неделю назад чемпионате Эстонии.