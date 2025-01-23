Работник спрашивает: "Я работаю обслуживающим клиентов в маленьком городе. Работодатель требуется, чтобы все работники носили бейджики, однако я чувствую себя при этом некомфортно. Должен ли я носить бейджик?".
ОДИН ВОПРОС ⟩ Может ли работодатель обязать работника носить бейджик?
Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
- Работодатель обязан уважать приватность работника и его действия не должны нарушать основных прав работника.
Требование носить бейджик допустимо только в обоснованных случаях: например, при создании общего образа предприятия, или в ведомствах, где рабочие обязанности предполагают непосредственное общение с клиентами. В таких ситуациях бейджики позволяют клиентам различать работников и упростить общение.
Работодатель имеет возможность урегулировать обязательство о ношении бейджиков правилами рабочего распорядка. В интересах приватности и безопасности рекомендуется использовать только имя работника без указания его фамилии.