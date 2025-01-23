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Более полутысячи запруд помогут старейшему болоту Селисоо восстановиться

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Здоровье Селисоо пойдет теперь на поправку.
Здоровье Селисоо пойдет теперь на поправку. Фото: Triin Rait

RMK построил в Селисоо более пятисот запруд, чтобы затормозить отток воды и дать болотным симбиозам возможность восстановиться.

Раскинувшееся на территории Алутагузеской волости болото Селисоо начали восстанавливать еще три с лишним года назад, когда "Eesti Energia", выполняя одно из условий разрешения на добычу, заказала в Центре управления гослесами (RMK) закрытие осушительных каналов в восточной части болота.

В прошлом году RMK взялся за восстановление северной, западной и южной окраин болота Селисоо. Работы велись на площади триста с лишним гектаров, где к концу года построили 534 запруды и убрали валы у канав.

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