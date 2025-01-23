Более полутысячи запруд помогут старейшему болоту Селисоо восстановиться

Раскинувшееся на территории Алутагузеской волости болото Селисоо начали восстанавливать еще три с лишним года назад, когда "Eesti Energia", выполняя одно из условий разрешения на добычу, заказала в Центре управления гослесами (RMK) закрытие осушительных каналов в восточной части болота.