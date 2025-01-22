Зимнюю уборку в Нарве оценили на "удовлетворительно", штрафов пока нет

В течение января в Нарве сохранялась плохая ледовая обстановка на тротуарах и пешеходных дорожках. Например, за трое суток 17-19 января сорок нарвитян, пострадавших от падений, обратились за квалифицированной медпомощью, о чем "Северное побережье" писало на днях.

Комментируя текущую тревожную обстановку, в Нарвском департаменте городского хозяйства заверили, что они ежедневно проводят осмотр городских территорий, составляют акты с замечаниями и дают подрядчикам сроки устранения недочетов.

Старший городской специалист по благоустройству Наталия Магеррамова сообщила, что штрафные санкции за плохую уборку в январе пока не применялись.

- В конце января будет проведен итоговый, заключительный за январь, осмотр всех городских территорий для фиксации того, устранил ли подрядчик все замечания заказчика, даже спустя 2-3 недели. После этого будет принято решение о применении или неприменении штрафных санкций, - рассказала Магеррамова.

Впрочем, не дожидаясь конца января и по результатам ежедневных осмотров Нарвский департамент городского хозяйства, по словам Магеррамовой, уже оценил на уровне "удовлетворительно" работу обслуживающей компании "Stell". В связи с выводом о ненадлежащем качестве работы, несвоевременном ее выполнении и длительном реагировании на замечания заказчика чиновники забрали с обслуживания у "Stell" два особо важных для Нарвы объекта - Ратушную и Стокгольмскую площади. Уходом за этими площадями занялось муниципальное ТОО "Narva Jäätmekäitluskeskus".

Вдобавок фирме "Amsten Grupp" передали обслуживание лестниц, пандусов и площадок у дверей Нарвского департамента социальной помощи (ул.Мальми, 5а) и Нарвского дома народов (ул.Креэнхольми, 25), последний совмещен со входом в художественную школу.