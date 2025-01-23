Молодежный оркестр VHK представит в Мяэтагузе лазерный диск с музыкой Рудольфа Тобиаса

Рудольф Тобиас был первым в Эстонии в нескольких музыкальных жанрах: он написал первое симфоническое произведение, первую кантату, первый фортепианный концерт, первую фортепианную сонату, первый струнный квартет, первую ораторию и первое программное музыкальное произведение.

По словам дирижера струнного оркестра VHK Расмуса Пуура, запись музыки первого профессионального композитора Эстонии стала для молодых людей одновременно и познавательным, и сложным делом.

Технически сложная музыка

- Исполнение музыки Рудольфа Тобиаса, не говоря уже о ее записи, было довольно сложным испытанием для молодежного оркестра. С одной стороны, она технически сложна, поскольку в основном предназначена для исполнения профессиональными музыкантами. С другой стороны, с каждым таким авторским альбомом становится ясно, что только вникая в мельчайшие детали и оттачивая их в процессе записи, можно добиться прояснения мира мыслей композитора.

Оркестр VHK, который за сезон дает около 40 концертов по всей Эстонии, впервые приедет в Мяэтагузе.

- В Ида-Вирумаа мы уже выступали в Йыхви, Ийзаку, Кохтла-Ярве и Кохтла-Нымме, но немного реже по сравнению с другими уездами. Это наш первый приезд в Мяэтагузе, а такие новые места всегда вызывают волнение от ожидания и возбуждение, - сказал Пуур.

Концерт состоится 30 января, начало в 18.00, в Мяэтагузеском народном доме. Билеты по цене 10, 15 и 20 евро на свой выбор можно приобрести в "Piletikeskus" и на месте перед концертом.

Сотрудничество с вдохновляющими музыкантами

Струнный оркестр VHK состоит из 26 учащихся музыкальной школы Ваналиннаской образовательной коллегии и был основан в 1996 году. В оркестре задействованы юные музыканты в возрасте от 15 до 20 лет. Оркестр выпустил пять авторских альбомов с произведениями Кирилла Креэка, Марта Саара, Вельо Тормиса, Эстер Мяги и Рудольфа Тобиаса.

Оркестр сотрудничал со многими вдохновляющими музыкантами разных жанров, например, за последний год с Айном Ангером, Хансом Христианом Аавиком, Марией Листра, Харри Траксманном, Робертом Траксманном, Маррит Геррец-Траксманн, Эстонским национальным мужским хором, ансамблем "Estonian Voices", Кадри Вооранд, Лийзи Койксон, Мари Юрьенс, Кармен Рыйвассепп, Вайко Эпликом и Прийтом Выйгемастом.