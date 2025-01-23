Печальный факт, что в прошлом году в Эстонии родилось менее 10000 детей, привлек в январе большое внимание. К сожалению, не удалось переломить тревожную тенденцию к снижению рождаемости, наблюдавшуюся в последние годы, поэтому в ближайшем будущем обострятся проблемы старения населения, нехватки рабочей силы и устойчивости социальных систем.
Рейли Ранд: Родительство должно быть радостью, а не риском
Это далеко не только проблема Эстонии, но и глобальная тенденция, которая в разных странах развивается разными темпами. Кровопролитная война России в Украине, несомненно, повлияла на низкую рождаемость в Эстонии и в соседних странах - в неспокойные времена многие откладывают на потом реализацию своего желания иметь детей.
В любом случае, нынешний уровень рождаемости в Эстонии заставляет нас задаваться еще более сложными вопросами, чем раньше: как действовать дальше и что может сделать государство, чтобы в Эстонии рождалось больше детей.
Часто принято говорить только о финансовых пособиях, которые призваны повысить рождаемость. Опыт многих стран - особенно стран с высоким уровнем доходов - показывает, что этого недостаточно. Рождение детей - это решение, которое зависит от чувства безопасности, благоприятной среды и возможности совмещать семейную жизнь с работой.
Задача государства - создать условия, при которых воспитание ребенка не сопряжено с экономическим или эмоциональным риском, а наоборот, дарит семье уверенность и радость. Я предлагаю несколько решений, которые создадут более безопасную среду.
Обеспечение благополучия каждого ребенка. В центре внимания должно быть благополучие всех семей, независимо от количества детей. В Эстонии проблемой является насилие в семье и тот факт, что у нас много родителей-одиночек, в основном матерей, которые с трудом сводят концы с концами. Хотя два года назад пособие на ребенка для одиноких родителей увеличилось с 19 до 80 евро, а год назад размер алиментов - со 100 до 200 евро в месяц, нам нужно еще подумать о том, как лучше поддержать такие семьи.
Борьба с бытовым насилием и его обуздание должны включать предоставление юридической и психологической помощи, чтобы помочь людям избавиться от плохих отношений, а также поддержку, чтобы помочь им встать на ноги в экономическом плане. Также важно изменить отношение общества. Каждый ребенок должен расти в любящей и безопасной среде.
"Задача государства - создать условия, при которых воспитание ребенка не сопряжено с экономическим или эмоциональным риском, а наоборот, дарит семье уверенность и радость".Рейли Ранд, депутат Рийгикогу, СДП
Гибкие услуги по уходу за ребенком и график работы. Родителям нужны недорогие и гибкие услуги по уходу за детьми, которые доступны независимо от того, где они живут. Рабочая среда также должна быть благоприятной. Гибкий график работы, при котором работодатель учитывает потребности родителей маленьких детей, имеет решающее значение для многих молодых семей.
Опорные услуги для всех семей. Семья должна иметь доступ к детскому саду, школе, любимому кружку по интересам, а также к медицинским и социальным услугам недалеко от дома. Как уроженке Хийумаа и матери двоих детей, мне очень нравятся мысли эмерит-профессора Эне-Маргит Тийт, которые я недавно прочитала в "Postimees": "Из всех мер семейной политики в Эстонии наиболее эффективной является региональная политика. Семьи в сельской местности имеют значительно больше детей и, возможно, более здоровые, чем в городе. Есть молодые городские семьи, которые предпочли бы растить своих детей в сельской местности или в маленьком городке, особенно учитывая современные возможности удаленной работы. Именно в этом государство может и должно подставить плечо при поручительстве за жилищный кредит, а также в плане инфраструктуры, особенно в случае детских садов, школ и школ по интересам".
Условия кредитования на строительство или покупку жилья за пределами крупных центров уже находятся под пристальным вниманием государства и должны оставаться таковыми и впредь.
Обеспечение гендерного баланса в домашних делах не является обязанностью государства, но, как мы надеемся, ситуация в этой области будет улучшаться. Исследования показывают, что женщины по-прежнему несут большую нагрузку и выполняют больше работы по дому. Более активное привлечение отцов к выполнению обязанностей по дому и уходу за детьми не только является вопросом равенства, но и расширяет возможности женщин реализовать себя в профессиональном плане.
Реформа семейных пособий, реализованная десять лет назад под руководством социал-демократов, помогла многим детям вырваться из нищеты, но сегодняшние вызовы требуют новых шагов. Рост цен, проблемы с жильем и встречающаяся местами негибкость рынка труда - это проблемы, требующие срочного решения. Государство также должно сыграть свою роль в создании более дружелюбной к детям среды. Родительство должно быть радостью, а не риском.