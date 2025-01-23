Рейли Ранд: Родительство должно быть радостью, а не риском

Борьба с бытовым насилием и его обуздание должны включать предоставление юридической и психологической помощи, чтобы помочь людям избавиться от плохих отношений, а также поддержку, чтобы помочь им встать на ноги в экономическом плане. Также важно изменить отношение общества. Каждый ребенок должен расти в любящей и безопасной среде.

Опорные услуги для всех семей. Семья должна иметь доступ к детскому саду, школе, любимому кружку по интересам, а также к медицинским и социальным услугам недалеко от дома. Как уроженке Хийумаа и матери двоих детей, мне очень нравятся мысли эмерит-профессора Эне-Маргит Тийт, которые я недавно прочитала в "Postimees": "Из всех мер семейной политики в Эстонии наиболее эффективной является региональная политика. Семьи в сельской местности имеют значительно больше детей и, возможно, более здоровые, чем в городе. Есть молодые городские семьи, которые предпочли бы растить своих детей в сельской местности или в маленьком городке, особенно учитывая современные возможности удаленной работы. Именно в этом государство может и должно подставить плечо при поручительстве за жилищный кредит, а также в плане инфраструктуры, особенно в случае детских садов, школ и школ по интересам".