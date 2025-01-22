Пожилой мужчина погиб во время пожара в Силламяэ

Как сообщили в Идаском спасательном центре, в 10.45 поступило сообщение о том, что из окна на пятом этаже дома на улице Кеск в Силламяэ идет светлый дым. По словам позвонившего, дым проникал и в соседнюю квартиру.

Прибывшие на место спасатели зашли в наполненную дымом квартиру, где, как выяснилось, горел диван. Тут же было обнаружено тело погибшего пожилого мужчины.

Пожар был потушен, помещения проветрены. В операции принимали участие спасатели из Силламяэ и Йыхви.

В Спасательном департаменте предположили, что причиной возникновения данного пожара могло стать неосторожное курение. В этой связи спасатели напоминают, что курение в помещении крайне опасно. Тлеющий окурок или горячий пепел могут быстро воспламенить окружающие горючие материалы, такие как одеяла, мебель, газеты и так далее. Жителям многоквартирных домов рекомендуется курить на улице, на безопасном расстоянии от подъезда и окон соседей.

Также необходимо иметь в доме правильно установленный и исправный дымовой датчик, который рекомендуется проверять не реже одного раза в месяц с помощью тестовой кнопки.

В начавшемся 2025 году в Эстонии в результате пожаров погибло три человека, двое из них - в Ида-Вирумаа.