В Силламяэ состоятся игры сборной Эстонии по мини-футболу, более половины которой составляют футболисты из Ида-Вирумаа

В среду вечером в 18.00 лучшие молодые футзалисты Эстонии встретятся в Силламяэском спорткомплексе "Kalev" со сборной Гибралтара. В пятницу в 18.00 предстоит игра в подгруппе с Северной Македонией. В четверг вечером в Силламяэ сыграют Гибралтар и Северная Македония.

Более половины команды сборной Эстонии составляют молодые футболисты из Ида-Вирумаа. Из силламяэского клуба "FC Silla" в состав команды входят Иван Гусев, Антон Сироткин, Рауль Мянни и Григорий Быстров. Йыхвиский "Phoenix" представляют Матвей Минаев, Степан Карханин и Александр Крупский, а "Narva United" - Лев Лужин.

По словам главного тренера сборной Дмитрия Скиперского, о соперниках известно немного, но тем более команда сосредоточена на своей игре. "Сложно найти игры U19, но мы знаем, что стиль Гибралтара похож на наш", - сказал он, добавив, что у соперников сильные ведущие нападающие, на которых и строится тактика игры.

По словам Скиперского, сборная Эстонии будет выкладываться по полной в каждой игре. "Мы будем делать то, что делаем на тренировках, и сконцентрируемся на своей игре", - сказал он, отметив, что до начала турнира у команды было два дня, чтобы добиться сыгранности.