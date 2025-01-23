На первый взгляд, это может показаться странным, но, учитывая текущую ситуацию, в этом нет ничего удивительного. Подобные жесты Россия делала и в отношении других эстонских чиновников и политиков, в частности, бывшего премьер-министра Каи Каллас, которая в настоящее время занимает высокий пост в Европейской комиссии.

Мария Сморжевских-Смирнова получила признание по всей Эстонии за то, что защищает историю Эстонии от кривого советско-российского зеркала и не отступает от своих принципов, даже когда на нее нападают представители города Нарва в совете музея, чье восприятие истории и российской агрессии в Украине находится под сильным влиянием нарративов с той стороны границы.

"Сегодня я направил официальное заявление генеральному прокурору о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Российской Федерации, которые сознательно инициировали незаконное и политически мотивированное уголовное дело против директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой", - заявил общественный активист Евгений Криштафович в социальных сетях в среду.

В Эстонии немало людей, которые поддерживают действия нынешнего российского режима, считая их правильными. Однако подавляющее большинство, безусловно, все же разделяет мнение, что мы находимся в состоянии гибридной войны, которую Россия ведет уже давно, и одна из ее составляющих - запугивание нас. В том числе и сообщениями о заочных репрессиях в отношении наших сограждан. Вероятно, мы услышим подобные новости в будущем, но мы должны сохранять спокойствие и воспринимать это как часть направленной против нас пропаганды.