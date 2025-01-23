Обвиняемый в нападении на вице-мэра Кохтла-Ярве Олег Шилов уже наказывался за подобную вспышку гнева

Йыхвиский предприниматель Олег Шилов, находящийся сейчас под судом за то, что осенью 2023 года напал на тогдашнего вице-мэра Кохтла-Ярве Эрика Сечкова, в том же году был наказан за агрессивное нападение, в ходе которого разбил боковое зеркало одного автомобиля. Как и теперь, тогда он тоже утверждал, что защищался.