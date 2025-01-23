Йыхвиский предприниматель Олег Шилов, находящийся сейчас под судом за то, что осенью 2023 года напал на тогдашнего вице-мэра Кохтла-Ярве Эрика Сечкова, в том же году был наказан за агрессивное нападение, в ходе которого разбил боковое зеркало одного автомобиля. Как и теперь, тогда он тоже утверждал, что защищался.
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Обвиняемый в нападении на вице-мэра Кохтла-Ярве Олег Шилов уже наказывался за подобную вспышку гнева
Если защитник Олега Шилова Кюллике Намм утверждала на прошлой неделе в суде, что ее подзащитный является законопослушным гражданином, который всего лишь защищался, то такие же речи защитник Шилова вел два с лишним года назад и тоже в Вируском уездном суде, когда рассматривалось его дело о проступке.