Являвшийся до конца сентября прошлого года представителем правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга в январе приступил к работе в государственной геологической службе на посту проектного руководителя исследований фосфорита.
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Бывший представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга теперь руководит исследованиями фосфорита
Директор Эстонской геологической службы Сирли Сипп Кулли сказала ERR, что в фокусе руководимого Пурга проекта находятся различные технологические опыты, проводимые в различных международных лабораториях.