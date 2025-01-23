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Бывший представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга теперь руководит исследованиями фосфорита

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Яанус Пурга с января руководит исследованиями фосфорита в Эстонской геологической службе.
Яанус Пурга с января руководит исследованиями фосфорита в Эстонской геологической службе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Являвшийся до конца сентября прошлого года представителем правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга в январе приступил к работе в государственной геологической службе на посту проектного руководителя исследований фосфорита.

Директор Эстонской геологической службы Сирли Сипп Кулли сказала ERR, что в фокусе руководимого Пурга проекта находятся различные технологические опыты, проводимые в различных международных лабораториях.

Пурга заинтересовался фосфоритом еще несколько лет назад

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