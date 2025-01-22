В Нарве пьяный мужчина напал на женщину

Во вторник, 21 января, в полицию поступил вызов из Нарвы, где 47-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта ударил 58-летнюю женщину.

Медики, тоже прибывшие по вызову, отвезли пострадавшую женщину в больницу для оказания первой помощи, а полиция задержала ее обидчика в качестве подозреваемого.

Заведено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия. За это предусмотренное наказание - денежное взыскание или до года тюрьмы, но в отдельных тяжелых случаях тюремный срок может быть назначен судом до пяти лет.