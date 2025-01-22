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В Нарве пьяный мужчина напал на женщину

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

​Ударивший женщину мужчина средних лет задержан на месте в качестве подозреваемого в совершении преступления.​

Во вторник, 21 января, в полицию поступил вызов из Нарвы, где 47-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта ударил 58-летнюю женщину.

Медики, тоже прибывшие по вызову, отвезли пострадавшую женщину в больницу для оказания первой помощи, а полиция задержала ее обидчика в качестве подозреваемого.

Заведено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия. За это предусмотренное наказание - денежное взыскание или до года тюрьмы, но в отдельных тяжелых случаях тюремный срок может быть назначен судом до пяти лет.

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Нарва
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