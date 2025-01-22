Телефонные мошенники попытались навешать лапши сотрудникам Нарвского отделения полиции

Капитан полиции Роман Хютт, несущий службу в Нарвском полицейском отделении Идаской префектуры, рассказал, что во вторник, 21 января, телефонные мошенники обзвонили их настольные номера. Служебные телефоны сотрудников полиции можно без проблем найти в Интернете.

- Звонили и говорили, что якобы родственник попал в аварию и необходима помощь, требуются деньги, - поведал Хютт об этом несколько комичном инциденте.

Затем в тот же день позвонили Хютту на его личный сотовый номер, полученный, вероятно, из соцсетей. "Мне звонили по поводу посылки", - уточнил Хютт, который по долгу службы занимается раскрытием как раз таких мошенничеств, так что он, конечно, моментально раскусил истинный замысел звонившего.

Впрочем, вычислить и задержать наглого злоумышленника или его подельников в этом случае полиции не удалось - удобный шанс был упущен.

Хютт заверил, что среди сотрудников полиции в Ида-Вирумаа точно нет пострадавших от телефонных мошенников. Хотя за всю эстонскую полицию поручиться он все же не смог.