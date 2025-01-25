ОПРОС Что может измениться с приходом к власти Дональда Трампа?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андрей КОМАРОВ, водитель: - Без понятия. Хотелось бы, чтобы скорее наступил мир. Приехал с Украины, очень переживаю за свою страну. Не знаю, изменится ли что-то благодаря Трампу. Пока только слова слышу. Когда увижу действия, тогда можно делать выводы и строить предположения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тимо ЕЭГЕР, предприниматель: - Думаю, что нам хуже не станет. Динамика и тарифы меняются, а как точно будет дальше, посмотрим. Нравится, что Трамп в первую очередь думает о благополучии своей страны, а не так, как наше правительство, во всем прислушиваются к Евросоюзу.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Яан КОЛЛО, предприниматель: - Политикой особенно не интересуюсь, поэтому мне трудно делать выводы. Хотя что-то по-другому начинается. Что может измениться в моей жизни? Если и изменится, то вряд ли из-за политики Трампа.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айвар СУРВА, руководитель: - Трудно сказать, но то, что земля трещит, это уже видно. В прошлый раз у него тоже было много громких заявлений, но что в конце концов вышло... Для меня лично самое главное, чтобы война закончилась.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ирина ШУЛЬГИНА, директор школы: - Мне кажется, что приход Трампа на нашей жизни не очень отразится, возможно, какие-то косвенные отголоски. Он заявлял, что при нем Америка будет процветать - если бы это вирусом заразило Европу, было бы здорово. У нас в Эстонии своя политика, сейчас удручает экономическая ситуация - повышение налогов больно ударит по среднестатическому человеку, хотя надеюсь, что это временно. Трамп очень энергичный, может, его энергия заставит деятелей других государств взять с него пример и начать золотой век каждому в своей стране?