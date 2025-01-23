Людям с нарушениями здоровья начали компенсировать автоналог

Пособие предоставляется детям с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья, а также трудоспособным людям с такими же нарушениями, чтобы помочь покрыть расходы в период, когда налог на транспортные средства уже вступил в силу, но социальные пособия еще не увеличились.

Единовременное пособие для смягчения влияния налога на моторно-транспортные средства выплачивается только в этом году, и с 1 июня 2025 года социальные пособия для людей с установленной степенью нарушения здоровья будут увеличены.

Единовременное пособие выплачивается на основании наличия степени инвалидности или права на пособие в связи с редким заболеванием у ребенка, действовавших на 1 января 2025 года.

Для получения пособия подавать отдельное заявление не нужно. Выплаты осуществляются тем же способом, как и ежемесячные социальные пособия - на банковский счет или, при необходимости, доставкой на дом. Доставка этих пособий на дом состоится в феврале.

Суммы выплат: детям с тяжелой степенью или редким заболеванием - 95 евро

детям с глубокой степенью - 142 евро

трудоспособным людям с тяжелой степенью - 60 евро

трудоспособным людям с глубокой степенью - 250 евро Департамент социального страхования