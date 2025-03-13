В правительстве дали понять, что им сейчас не до взывающей о помощи Нарвы

Нарвское городское собрание на внеочередном заседании 10 марта утвердило текст обращения к премьер-министру Кристену Михалу. Этим обращением нарвские политики просят главу правительства обсудить, как можно было бы помочь жителям приграничного города справляться с заботами. Из большого текста понятно, что речь идет про центральное отопление, сильно подорожавшее в Нарве за последние полтора года.

В тот же день, в минувший понедельник, обращение, дигитально подписанное председателем Нарвского горсобрания Татьяной Стольфат, отправили в Дом Стенбока.

В коммуникакционном бюро правительства "Северному побережью" сообщили, что премьер-министр получил обращение Нарвского горсобрания. Далее оно было передано в Министерство климата и Министерство регионального развития и сельского хозяйства, в компетенцию которых входят вопросы, так или иначе касающиеся теплоснабжения.

Однако, как напомнили в коммуникационном бюро, правительство само в настоящее время меняется после исключения из коалиции Социал-демокартической партии, свершившегося тоже 10 марта. Так что государственной власти пока не до помощи нарвитянам в экстренном порядке. Одним из четырех потерявших министерские портфели соцдемов является теперь уже бывшая министр сельского хозяйства и региональных дел Пирет Хартман.

- Введение временных мер по компенсации цен на отопление для Нарвы означало бы особый подход к этому региону и потребовало бы принципиального решения правительства. В настоящее время продолжаются коалиционные переговоры, и было бы преждевременно комментировать планы новой правительственной коалиции, - сказала Евгения Вяря, работающая одним из пресс-советников в коммуникационном бюро правительства ЭР.

Как известно, формирующие новую коалицию Партия реформ и "Eesti 200" приступят к переговорам 15 марта, в субботу. Они планируют в течение пары недель выработать базовый коалиционный договор и представить обновленный состав правительства.