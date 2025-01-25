"К нам не присоединяются люди, цель которых - будучи членом Рийгикогу, приобрести за государственный счет автомобиль в лизинг на четыре года. Наши люди искренние хотят сделать Эстонию лучше", - утверждает руководившая в начале века Вируской окружной прокуратурой Лавли Перлинг, которой удалось в качестве руководителя молодой партии "Правые" за несколько лет увеличить количество ее членов и популярность.
Для подписчиков
Бывший вируский окружной прокурор строит самую молодую партию Эстонии
- Насколько вы как руководитель наиболее успешной внепарламентской партии довольны тем, что опросы популярности свидетельствуют о вашем постоянном рейтинге между пятью и десятью процентами, что лучше показателей в том числе, например, входящей в правительство партии "Eesti 200"?