Сб, 25.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Бывший вируский окружной прокурор строит самую молодую партию Эстонии

Copy
Лавли Перлинг обещает, что когда "Правые" придут к власти, то прекратится налоговая гонка и начнут урезать расходы государства.
Лавли Перлинг обещает, что когда "Правые" придут к власти, то прекратится налоговая гонка и начнут урезать расходы государства. Фото: Konstantin Sednev

"К нам не присоединяются люди, цель которых - будучи членом Рийгикогу, приобрести за государственный счет автомобиль в лизинг на четыре года. Наши люди искренние хотят сделать Эстонию лучше", - утверждает руководившая в начале века Вируской окружной прокуратурой Лавли Перлинг, которой удалось в качестве руководителя молодой партии "Правые" за несколько лет увеличить количество ее членов и популярность.

- Насколько вы как руководитель наиболее успешной внепарламентской партии довольны тем, что опросы популярности свидетельствуют о вашем постоянном рейтинге между пятью и десятью процентами, что лучше показателей в том числе, например, входящей в правительство партии "Eesti 200"?

- Конечно, хотелось бы побыстрее добиться еще большей поддержки. Мы являемся единственной партией Эстонии, число членов которой растет. В нашу партию каждый месяц вступают новые люди. Во внепарламентскую партию нет смысла вступать, чтобы прийти к власти. К нам приходят, чтобы внести свой вклад в то, чтобы сделать Эстонию лучше. Люди отрывают свое свободное время, свою энергию и ресурсы от работы и семьи для того, чтобы строить партию. Этим можно быть особенно довольными.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх