Бывший вируский окружной прокурор строит самую молодую партию Эстонии

- Насколько вы как руководитель наиболее успешной внепарламентской партии довольны тем, что опросы популярности свидетельствуют о вашем постоянном рейтинге между пятью и десятью процентами, что лучше показателей в том числе, например, входящей в правительство партии "Eesti 200"?

- Конечно, хотелось бы побыстрее добиться еще большей поддержки. Мы являемся единственной партией Эстонии, число членов которой растет. В нашу партию каждый месяц вступают новые люди. Во внепарламентскую партию нет смысла вступать, чтобы прийти к власти. К нам приходят, чтобы внести свой вклад в то, чтобы сделать Эстонию лучше. Люди отрывают свое свободное время, свою энергию и ресурсы от работы и семьи для того, чтобы строить партию. Этим можно быть особенно довольными.