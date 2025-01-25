Театральная династия Мальмстен зародилась в Нарве. Заслуживает ли театр мемориального камня, а актеры - аллеи славы?

Частично на том же месте, где сейчас находится Дом культуры "Ругодив", до войны стояло здание нарвского общества трезвости "Võitleja", где позднее работал также Нарвский театр. Здание состояло из деревянного дома, построенного в 1899 году, и возведенной в 1908 году пристройки в стиле модерн, в которой также располагался зал. Театр, пострадавший во время войны, поначалу планировалось восстановить, но позже от этой идеи отказались.

Фото: Kollaaž / Narva muuseumi kogu