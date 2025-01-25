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Театральная династия Мальмстен зародилась в Нарве. Заслуживает ли театр мемориального камня, а актеры - аллеи славы?

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Частично на том же месте, где сейчас находится Дом культуры "Ругодив", до войны стояло здание нарвского общества трезвости "Võitleja", где позднее работал также Нарвский театр. Здание состояло из деревянного дома, построенного в 1899 году, и возведенной в 1908 году пристройки в стиле модерн, в которой также располагался зал. Театр, пострадавший во время войны, поначалу планировалось восстановить, но позже от этой идеи отказались.
Частично на том же месте, где сейчас находится Дом культуры "Ругодив", до войны стояло здание нарвского общества трезвости "Võitleja", где позднее работал также Нарвский театр. Здание состояло из деревянного дома, построенного в 1899 году, и возведенной в 1908 году пристройки в стиле модерн, в которой также располагался зал. Театр, пострадавший во время войны, поначалу планировалось восстановить, но позже от этой идеи отказались. Фото: Kollaaž / Narva muuseumi kogu

Все знают семью Мальмстен. Но не все знают, что самая известная театральная династия эстонского театра зародилась в Нарве, - констатирует Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны памятников старины, предложивший горуправе увековечить в облике города театральную историю Нарвы.

Нарвское общество охраны памятников старины просит установить между Домом культуры "Ругодив" и отелем "Нарва" памятный камень бывшему Нарвскому театру, а также создать аллею выдающихся театральных деятелей, на которой можно было бы высадить деревья с мемориальными досками в память об актерах Нарвского театра Франце Мальмстене и Йохане Хансинге.

Сергей Цветков выразил надежду, что его инициатива найдет поддержку в эстонских театральных сообществах, Эстонском историческом музее и Эстонском музее театра и музыки, а также в Нарвском эстонском обществе. Он считает, что сохранение эстонской культурной и театральной истории очень важно в Нарве, где в основном помнят историю советского периода.

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