Все знают семью Мальмстен. Но не все знают, что самая известная театральная династия эстонского театра зародилась в Нарве, - констатирует Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны памятников старины, предложивший горуправе увековечить в облике города театральную историю Нарвы.
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Театральная династия Мальмстен зародилась в Нарве. Заслуживает ли театр мемориального камня, а актеры - аллеи славы?
Нарвское общество охраны памятников старины просит установить между Домом культуры "Ругодив" и отелем "Нарва" памятный камень бывшему Нарвскому театру, а также создать аллею выдающихся театральных деятелей, на которой можно было бы высадить деревья с мемориальными досками в память об актерах Нарвского театра Франце Мальмстене и Йохане Хансинге.