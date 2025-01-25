Через три года поезда между Тапа и Нарвой начнут ходить быстрее

В начале марта "Eesti Raudtee" надеется заключить соглашение с компанией, которая займется реконструкцией железной дороги между Тапа и Нарвой. Необходимо будет спрямить несколько криволинейных участков, перестроить несколько перекрестков и заменить магистральные стрелочные переводы. На участке же Солдина - Нарва проведут капитальный ремонт.

Одновременно со строительными работами "Eesti Raudtee" приступит к электрификацим этого участка железной дороги.

В результате этих двух масштабных работ скорость движения пассажирских поездов на этом 132-километровом отрезке железной дороги увеличится до 160 километров в час (сейчас 120, местами 135 км/ч), а время в пути сократится.

До завершения работ в декабре 2027 года пассажирам поездов время от времени придется мириться с некоторыми неудобствами, например, с необходимостью использовать подменные автобусы.

Ежедневно между Таллинном и Нарвой курсирует пять пассажирских поездов. "Eesti Raudtee" обещает, правда, проводить много работ в ночное время, но иногда это все же будет влиять на движение поездов, в основном на первый утренний или последний вечерний рейс. При необходимости движение будет закрываться по участкам, а пассажирам предложат преодолеть это расстояние на автобусах "Elron".

Руководитель по организации дорожного движения "Elron" Маргус Ыун сказал ERR, что они никогда раньше не использовали подменные автобусы в таком объеме и что для них это будет трудный год.

"Elron" обещает конкретнее проинформировать пассажиров об изменениях как можно раньше.