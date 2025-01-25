Государство хочет приступить к слиянию региональных центров общественного транспорта

Еще прошлой весной по заказу Министерства регионального развития и сельского хозяйства было выполнено исследование альтернатив управленческих моделей центров общественного транспорта. В его заключительном отчете рассматривались четыре варианта (уездный, региональный и государственный, а также нынешний, но с консолидацией опорных услуг).