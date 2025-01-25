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Государство хочет приступить к слиянию региональных центров общественного транспорта

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"Общественный транспорт нужно организовывать на месте, а не где-то в далеком кабинете", - говорит Хейки Лутс (на снимке - в центре), считая, что автобусы и пассажиров надо видеть физически.
"Общественный транспорт нужно организовывать на месте, а не где-то в далеком кабинете", - говорит Хейки Лутс (на снимке - в центре), считая, что автобусы и пассажиров надо видеть физически. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство регионального развития строит план реорганизации с нового года работы центров общественного транспорта (ЦОТ) путем их объединения. Самоуправления опасаются, что местные потребности отойдут тогда на задний план.

Еще прошлой весной по заказу Министерства регионального развития и сельского хозяйства было выполнено исследование альтернатив управленческих моделей центров общественного транспорта. В его заключительном отчете рассматривались четыре варианта (уездный, региональный и государственный, а также нынешний, но с консолидацией опорных услуг).

Выбран оказался наихудший вариант

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