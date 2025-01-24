Компьютерный мошенник нашел жертву в Нарве через "Facebook"

В полицию обратилась 51-летняя жительница Нарвы, рассказав, что продавала свой товар через "Facebook Marketplace". С ней связался некий покупатель, который предложил самостоятельно заказать курьерскую доставку.

Женщина согласилась, и тогда этот якобы покупатель прислал ей ссылку, пройдя по которой отправителю товара потребовалось ввести свои PIN-коды. Доверчивая продавщица так и сделала. Только после этого она поняла, что оказалась жертвой мошенника, и ее материальный ущерб в итоге составил 1100 евро.