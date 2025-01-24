Три опубликованные в "Северном побережье" статьи номинированы на премию прессы

На премию прессы номинированы две статьи Эрика Гамзеева и одна - Ильи Смирнова.

Жюри Союза медийных предприятий Эстонии на состоявшемся 23 января собрании выбрало лучшие новостные статьи и статьи-мнения за 2024 год как в общей категории, так и в категориях уездных и русскоязычных статей.

В номинацию лучших новостей в уездных изданиях за 2024 год вошла статья Эрика Гамзеева "Кохтла-Ярвеское горуправление назначило в совет водного предприятия осужденного за мошенничество депутата", опубликованная в "Северном побережье" 30 сентября. В статье говорится о том, как власти города Кохтла-Ярве назначили в совет водного предприятия "Järve Biopuhastus" осужденного за причинение ущерба городу Евгения Салтыкова, который в качестве предпринимателя сумел также избежать уплаты налогов.

В той же категории номинируются Айвар Ояперв с опубликованной 15 ноября в "Virumaa Teataja" новостью "Защитник волков Элери Лопп организовывал для иностранцев охоту на медведей и лосей", а также Марко Суурмяги с опубликованной 19 сентября в "Sakala" новостью "Первый налоговый мошенник Эстонии двумя заявлениями стряхнул с себя долг более чем в 300000 евро" и опубликованной 2 октября новостью "41 миллион евро. Государство списало большое количество денег, востребованных с мошенников и должников".