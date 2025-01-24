Жюри Союза медиапредприятий Эстонии выбрало три опубликованные в прошлом году в "Северном побережье" статьи в число номинантов на премию прессы.
Три опубликованные в "Северном побережье" статьи номинированы на премию прессы
На премию прессы номинированы две статьи Эрика Гамзеева и одна - Ильи Смирнова.
Жюри Союза медийных предприятий Эстонии на состоявшемся 23 января собрании выбрало лучшие новостные статьи и статьи-мнения за 2024 год как в общей категории, так и в категориях уездных и русскоязычных статей.
В номинацию лучших новостей в уездных изданиях за 2024 год вошла статья Эрика Гамзеева "Кохтла-Ярвеское горуправление назначило в совет водного предприятия осужденного за мошенничество депутата", опубликованная в "Северном побережье" 30 сентября. В статье говорится о том, как власти города Кохтла-Ярве назначили в совет водного предприятия "Järve Biopuhastus" осужденного за причинение ущерба городу Евгения Салтыкова, который в качестве предпринимателя сумел также избежать уплаты налогов.
В той же категории номинируются Айвар Ояперв с опубликованной 15 ноября в "Virumaa Teataja" новостью "Защитник волков Элери Лопп организовывал для иностранцев охоту на медведей и лосей", а также Марко Суурмяги с опубликованной 19 сентября в "Sakala" новостью "Первый налоговый мошенник Эстонии двумя заявлениями стряхнул с себя долг более чем в 300000 евро" и опубликованной 2 октября новостью "41 миллион евро. Государство списало большое количество денег, востребованных с мошенников и должников".
Номинантом за лучшую статью-мнение в уездном издании Эрик Гамзеев стал с опубликованной в "Северном побережье" 3 июля статьей-мнением "Зеленый поворот должен радовать людей, а не злить", рассказывающей о том, как зеленый поворот нанес болезненные удары по жителям Ида-Вирумаа. В этой категории номинированы также Айме Йыги с опубликованной 20 декабря в "Tartu Postimees" статьей-мнением "Сложных ситуаций не бывает там, где нет людей" и Марие-Йоханна Киппар с опубликованной в "Lääne-Virumaa Uudised" 1 июля статьей-мнением "Молодежь не читает, так как этому препятствуют учителя".
Илья Смирнов стал номинантом премии за лучшую новость на русском языке с опубликованной 9 ноября в "Северном побережье" новостью "Новую котельную для Нарвы построят за четыре года, а сланцевый котел остынет уже этой весной", рассказывающей о связанной с зеленым поворотом высокой ценой отопления в Нарве.
Номинантами в категории лучшей русскоязычной новости являются также Артур Изумрудов и Марта Вунш с серией опубликованных в Rus.Delfi статей, в которых изучалось влияние "Telegram" на безопасность Эстонии и российская тактика саботажа в Европе, и Екатерина Мереминская с опубликованными в "Деловых ведомостях" статьями о том, как западные, и в том числе эстонские, фирмы продолжают свою деятельность в России.
В состав жюри вошли главный редактор "Delfi" и "Eesti Päevaleht" Урмо Соонвальд, член правления ТОО "Raadio Kadi" Гуннар Сийнер, главный редактор "Lääne-Virumaa Uudised" и заместитель главного редактора "Äripäev" Айвар Хундимяги, главный редактор "Õhtuleht" Мартин Шмутов, исполнительный редактор "Põhjarannik" Эрик Калда, медиаэксперт Павел Иванов, главный редактор "Geenius Meedia" Мартин Метс и старший партнер коммуникационного бюро "KPMS" Хенри Кяспер.
Имена победителей станут известны 20 февраля на вечере Союза медиаорганизаций Эстонии в таллиннском кафе "Reval".