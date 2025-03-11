Юлия Ауг: меня русскоязычная часть жителей Эстонии не приняла

"С Балтией не получилось, чего-то не хватает… Могу сказать о себе: меня русскоязычная часть жителей Эстонии не приняла. Меня больше и искреннее принимают эстонцы, нежели русскоязычные жители Эстонии. Я это очень четко понимаю. Русскоязычные читают то, что обо мне пишут в России, верят этому, принимают это за чистую монету", - рассказала Ауг.