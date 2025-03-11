Живущая сейчас в Эстонии актриса и режиссер Юлия Ауг, которая также является креативным директором Vaba Lava Narva, в интервью латвийскому порталу LSM+ заявила, что ее больше и искреннее принимают эстонцы, нежели русскоязычные жители Эстонии.
Юлия Ауг: меня русскоязычная часть жителей Эстонии не приняла
Юлия Ауг не согласилась с утверждением, что страны Балтии могут стать хабом нонконформистской оппозиционной русской культуры, передает rus.err.
"С Балтией не получилось, чего-то не хватает… Могу сказать о себе: меня русскоязычная часть жителей Эстонии не приняла. Меня больше и искреннее принимают эстонцы, нежели русскоязычные жители Эстонии. Я это очень четко понимаю. Русскоязычные читают то, что обо мне пишут в России, верят этому, принимают это за чистую монету", - рассказала Ауг.
При этом Ауг отметила, что не сталкивалась в Эстонии с отменой русской культуры.