В ЭПЦ МП решили сменить ее название

В ЭПЦ МП сообщили, что на последней сессии церковного Собора было принято важное решение об изменении названия церкви.

"Мы подали заявление на регистрацию нового названия - Эстонская христианская православная церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik). Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны", - сообщил епископ Даниил, слова которого приводит портал Rus.Postimees.​

Накануне правительство утвердило для Рийгикогу законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью. В Эстонской православной церкви Московского патриархата на это заявили, что закон напрямую влияет на свободу деятельности и права религиозных организаций в Эстонии.