Йыхвиский автосалон приобрела известная сеть по продаже автомобилей

В результате сделки "United Motors" закроет свое представительство в Кохтла-Ярве и с 3 февраля переведет деятельность на улицу Ляэне, 1b в Йыхви.

Благодаря этой сделке к маркам автомобилей, продаваемым "United Motors", добавится "KIA".

- "KIA" - отличное дополнение к нашему ассортименту брендов, что позволит нам предлагать еще более разнообразный выбор нашим клиентам в Ида-Вирумаа, - сказал Яанус Ниэляндер, член правления "United Motors". - Мы уверены, что "KIA" принесет большое удовлетворение нашим клиентам, как благодаря своим инновационным технологиям, так и доступной цене.

Согласно заявлению "United Motors", компания продолжит продавать и обслуживать в Ида-Вирумаа уже зарекомендовавшие себя марки автомобилей "Jeep", "Fiat", "BMW" и "MINI".

Представители фирмы убеждены, что переезд в Йыхви создаст лучшие условия как для обслуживания клиентов, так и для дальнейшего развития автомобильного бизнеса в Ида-Вирумаа.