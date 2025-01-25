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не боится брать под свою опеку дома с долгами Елена Вилински: "Навести порядок в домах иногда сложно, но можно"

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Елена Вилински управляется с 14-ю домами и, хотя давно живет в Люганузе, переживает за весь город - мечтает видеть его красивым и уютным.
Елена Вилински управляется с 14-ю домами и, хотя давно живет в Люганузе, переживает за весь город - мечтает видеть его красивым и уютным. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Елена Вилински встала во главе квартирного товарищества "Рави, 7" 22 года назад, а сейчас ведет хозяйство в 13-ти домах, расположенных в Ярвеской части Кохтла-Ярве, и одном в деревне Ярве. Разного рода проблемы приходится решать ежедневно, но все получается, если жильцы проявляют заинтересованность и понимают, что судьба их дома во многом зависит от них самих.

В некоторых домах Елена Вилински является членом правления, в других управляющей. Говорит, что по большому счету неважно, как ее должность называется, - функция одинаковая и задачи тоже, только ответственность другая. Управлять домами непросто, но ей такая хлопотная работа по душе.

- С начальных классов я занималась организационной работой, выполняя различные задания, - рассказывает она. - Всегда нравилось общаться с людьми. Хотя в детстве хотела стать медсестрой, но после восьмого класса не прошла конкурс в медучилище. Стала швеей на "Ноорусе", потом несколько лет - в торговле, справляясь в любом отделе - от продуктового до одежды... История с квартирными товариществами началась в 2002 году, когда мы с семьей купили квартиру на Рави, 7. Квартира хорошая, но подъезд, мягко говоря, неухоженый. Провели собрание, а в декабре создали квартирное товарищество, председателем правления выбрали меня.

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