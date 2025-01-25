Елена Вилински встала во главе квартирного товарищества "Рави, 7" 22 года назад, а сейчас ведет хозяйство в 13-ти домах, расположенных в Ярвеской части Кохтла-Ярве, и одном в деревне Ярве. Разного рода проблемы приходится решать ежедневно, но все получается, если жильцы проявляют заинтересованность и понимают, что судьба их дома во многом зависит от них самих.
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не боится брать под свою опеку дома с долгами ⟩ Елена Вилински: "Навести порядок в домах иногда сложно, но можно"
В некоторых домах Елена Вилински является членом правления, в других управляющей. Говорит, что по большому счету неважно, как ее должность называется, - функция одинаковая и задачи тоже, только ответственность другая. Управлять домами непросто, но ей такая хлопотная работа по душе.