ПЕРЕДОВИЦА Организовывать жизнь в Эстонии не могут чиновники, которые ее не знают

Что бы там ни говорили, но идея объединения функционирующих уже много лет центров общественного транспорта остается непонятной, и единственным видимым эффектом такого шага станет то, что организация общественного транспорта в сельских регионах еще больше удалится от самих регионов.

Когда государство водило автоналог, то это сопровождалось такой риторикой, будто одной из его целей является побудить людей больше пользоваться общественным транспортом, чтобы уменьшить таким образом использование автомобилей. Во весь голос обещали, что одновременно должна увеличиться доступность общественного транспорта.

Разговоры о том, что селяне должны отказаться от автомобилей, в нынешней ситуации далеки от жизни, и если организация общественного транспорта подвергнется очередной централизации, то не будет никаких причин поверить в то, что эти центры станут больше нынешнего учитывать истинные потребности людей, - скорее наоборот.

По крайней мере в Ида-Вируском центре общественного транспорта было принято, что его представители постоянно тестировали автобусные линии и движение общественного транспорта старались привести в соответствие с истинными потребностями людей. Всегда ли это удавалось сделать наилучшим образом в условиях ограниченных возможностей - вопрос отдельный.

Тот факт, что государство хочет все больше и больше управлять жизнью Эстонии из столицы, становится все более общим мышлением. Это явно свидетельствует о том, что людям, живущим в уездах, не доверяют, считается, что в столице все же больше компетентности. К сожалению, эта картина может оказаться обманчивой для отвечающих за государственный транспорт людей в Таллинне, наслаждающихся там хорошим транспортным сообщением, которое для них, в отличие от жителей остальной Эстонии, является бесплатным.

Можно, конечно, сидя в кабинетах, чертить линии на картах, составлять графики и писать цифры в таблицах. Однако это только иллюзия, что таким образом можно с расстояния в сотни километров разумно организовывать жизни во всех уголках Эстонии.