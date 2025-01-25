Ида-вируские туроператоры на вершине кивиылиской горы договорились о гостеприимстве

- Это отличная инициатива, которая вдохновляет всех, - сказал ведущий мероприятия музыкант Рейго Ахвен, добавив, что именно так и должны происходить настоящие перемены: люди из одной сферы собираются вместе и решают, что они в одной лодке, берутся за весла и с улыбкой гребут в одном направлении.