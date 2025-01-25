Сб, 25.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Ида-вируские туроператоры на вершине кивиылиской горы договорились о гостеприимстве

Copy
Ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен держит в руках соглашение о гостеприимстве туроператоров, подписанное, как и подобает краю приключений, на вершине горы.
Ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен держит в руках соглашение о гостеприимстве туроператоров, подписанное, как и подобает краю приключений, на вершине горы. Фото: Maila Meldre

На вершине горы Кивиылиского центра приключенческого отдыха 26 деятелей сферы туризма подписали соглашение о гостеприимстве с целью превратить Ида-Вирумаа в место, куда гости всегда захотят вернуться.

- Это отличная инициатива, которая вдохновляет всех, - сказал ведущий мероприятия музыкант Рейго Ахвен, добавив, что именно так и должны происходить настоящие перемены: люди из одной сферы собираются вместе и решают, что они в одной лодке, берутся за весла и с улыбкой гребут в одном направлении.

- Благодаря сотрудничеству и совместным соглашениям мы сможем обеспечить неизменно высокий уровень обслуживания, - пояснила Ану Кырге, менеджер по развитию услуг Ида-Вирумааского туристического кластера.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх