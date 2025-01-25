Вскоре после того, как он занял пост координатора ÕÜF в Министерстве финансов, он написал образный рассказ о снах и самолетах будущего. О том, что мы предпочитаем просыпаться в благополучном и экологически чистом будущем. Однако для этого одно из крыльев этого самолета с названием "сланец" нужно заменить в полете.

За последние четыре года многие болты, которые крепят "сланцевое" крыло к самолету, были откручены. Благодаря усилиям Сергеева заказано новое крыло, но пока прибыли лишь его отдельные части. Мы не знаем, будут ли доставлены все остальные необходимые детали и крепления и позволит ли это самолету летать. Но Сергеев изо всех сил старался вселить надежду и веру в то, что так и будет.

Однако именно сейчас, когда приближается время подведения итогов, он решил выпрыгнуть с парашютом из этого самолета и приземлиться в кабине самолета вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций по планировкам.