Несмотря на то, что цены на центральное отопление в малых городских частях Кохтла-Ярве этой зимой выросли до рекордного уровня, этого все равно недостаточно для покрытия расходов из-за постоянного роста цен на газ.
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Повышение цены на отопление в Кукрузе и Ору не успевает за ростом затрат
"OSK Grupp", муниципальное предприятие, организующее отопление районов Кукрузе, Ору и Сомпа, запрашивает из городского бюджета дотацию в размере около 20000 евро для покрытия убытков, понесенных в декабре.