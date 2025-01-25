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Повышение цены на отопление в Кукрузе и Ору не успевает за ростом затрат

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Отопление, производимое котельной в Кукрузе, становится одним из самых дорогих в Эстонии.
Отопление, производимое котельной в Кукрузе, становится одним из самых дорогих в Эстонии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Несмотря на то, что цены на центральное отопление в малых городских частях Кохтла-Ярве этой зимой выросли до рекордного уровня, этого все равно недостаточно для покрытия расходов из-за постоянного роста цен на газ.

"OSK Grupp", муниципальное предприятие, организующее отопление районов Кукрузе, Ору и Сомпа, запрашивает из городского бюджета дотацию в размере около 20000 евро для покрытия убытков, понесенных в декабре.

Исполнительный руководитель "OSK Grupp" Мартин Лехтла в своем запросе на получение денег, направленном в горуправу, отметил, что цены на газ и электроэнергию, приобретаемые по биржевым ценам, растут быстрее, чем Департамент конкуренции успевает согласовывать цены, взимаемые с потребителей. Например, если текущая цена централизованного теплоснабжения в районе Кукрузе составляет 102,34 евро (без налога с оборота) за мегаватт-час, то фактическая себестоимость в декабре составила 115,65 евро.

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