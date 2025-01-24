Новый завод масел претендует на титул бетонного строения года

Завод масел был включен в число 12-ти кандидатов на конкурсе "Бетонное строение года 2024", проводимом Эстонским союзом бетона и Эстонским союзом производителей стройматериалов.

Завод состоит из здания реторты, здания подстанции и центра управления и турбинного здания вместе с каналами охлаждающей воды. На запускаемом в этом году заводе планируют начать производство масел и прочих химикалий как из сланца, так и из пластиковых отходов.

Заказчик завода - дочернее предприятие "Eesti Energia" "Enefit Power". Архитекторами являются Юри Пиллироог ("LOOB Projekt"), а также Ээла Самблик и Хелина Таймре (ТОО "Norte"). Генеральным подрядчиком при строительстве был "Maru Ehitus". Бетон произвел "Betoonimeister " и бетонные изделия изготовил "Framm".

С построенным в Аувере заводом на звание бетонного строения года конкурируют главным образом построенные в Таллине и его окрестностях здания: например, отель "Hilton", комплекс зданий полиции безопасности и здание яхт-клуба "Kalev" в Таллине, а также Кейлаское певческое поле.

Цель конкурса - найти и отметить здания, внешний вид, а также эффективное и экономичное возведение которых демонстрирует преимущества и возможности бетона, как отечественного материала.

Побеждает тот объект или проект, значительный вклад в который внесли труд зарегистрированных в Эстонии предпринимателей и бетонные материалы, поставленные из Эстонии. При выборе работы-победительницы учитываются также профессионализм при проектировании и строительстве объекта, степень взыскательности, качество и инновативность.

Победители объявят в день бетона 20 марта.