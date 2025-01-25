Экс-мэр Нарвы предрекает нарвским центристам не самый выдающийся результат на выборах

"Но я думаю, что мы получим достаточное количество мест для того, чтобы быть интересными для участия в коалиции", - сказал в интервью нарвскому корреспонденту "Радио 4" Яан Тоотс, являющийся зампредом Центристской партии Эстонии.​

По словам Тоотса, центристы выйдут на выборы в Нарве со своим списком, но войдет ли в него и он сам - это пока открытый вопрос. Хотя, в конце 2024 года он более уверенно говорил, что планирует баллотироваться именно в Нарве.