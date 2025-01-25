НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД Кружки и школы по интересам доступны далеко не всем детям Эстонии

Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико сказала, что образование по интересам, то есть участие в работе школ по интересам в Эстонии характеризует собой социально-экономический и региональный раскол. "Образование по интересам в большей степени доступно детям более богатых и образованных людей, и скорее детям из городов: среди посещающих школы по интересам каждый второй ребенок является горожанином, а каждый третий - жителем деревни", - отметила Киндсико.

Например, в 2023/24 учебном году в Эстонии работали 840 школ по интересам, из них 659 (87%) расположены в уездах Харью, Тарту или Пярну.

Киндсико высказала надежду, что в других регионах Эстонии вместо образования по интересам распространена деятельность по интересам - например, работающие при школах различные кружки, которые являются более широкой и разнообразной деятельностью по интересам и проходят в более свободной форме. "К сожалению, подробные данные о масштабах деятельности по интересам и об активности участников отсутствуют", - признала она.

Ссылаясь на научные исследования, в своем кратком отчете Центр мониторинга развития отмечает, что образование по интересам обладает большим превентивным потенциалом, то есть возможностью сократить затраты социальной, медицинской и судебной систем в будущем. В частности, выяснилось, что каждый евро, инвестированный в спортивную деятельность молодежи из так называемой группы риска, позволит в будущем сэкономить расходы общества в среднем на 44 евро.