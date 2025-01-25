Нарвитяне активно несли старые праздничные ели в место сбора

Как рассказал журналисту "Нарвской газеты" руководитель нарвского Центра обращения с отходами Кирилл Аверин, в прошлом году горожане сдали около 300 килограммов древесины, а в этом - 540. Такое увеличение в центре связывают не с тем, что горожане закупили больше живых елок, а скорее с тем, что людей стали лучше информировать об акции и правилах раздельного сбора мусора.​