В Нарве с успехом завершилась акция по сбору старых праздничных елей, проходившая 8-19 января, когда на автопарковке на улице Раквере стоял контейнер, в который можно было бесплатно выбросить оставшееся после праздника натуральное новогоднее дерево. Об успехе акции написала "Нарвская газета".
Нарвитяне активно несли старые праздничные ели в место сбора
Как рассказал журналисту "Нарвской газеты" руководитель нарвского Центра обращения с отходами Кирилл Аверин, в прошлом году горожане сдали около 300 килограммов древесины, а в этом - 540. Такое увеличение в центре связывают не с тем, что горожане закупили больше живых елок, а скорее с тем, что людей стали лучше информировать об акции и правилах раздельного сбора мусора.
"Если выбросить елку в контейнер около дома, можно получить недовольства со стороны товарищества, а почему бы не сдать ее просто и бесплатно, раз город предоставил такую возможность?", - покомментировал Аверин успех проведенной акции.
Собранные елки Центр обращения с отходами вместе с другими отходами живых деревьев отдает фирмам, которые занимаются реализацией полученного материала. Такой материал, может пойти на топливо для котельных или на какое-то производство.
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