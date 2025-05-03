Нарвский погранпункт снова открылся - и опять очередь

К семи часам утра 3 мая на Петровской площади Нарвы скопилась длинная очередь, как пишет портал "Delfi" . Люди начали занимать места с часу ночи, и те, кто стояли в хвосте, оценивали время ожидания в восемь часов.

В самом конце очереди стоит девушка без багажа, местная. "Люди стоят от часа до 12 часов, как повезет, иногда на веб-камере смотришь - очереди нет, приходишь - а она уже есть, приходится стоять, сегодня, думаю, часов на восемь эта очередь для меня", - рассказала девушка.