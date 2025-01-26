Один из немногочисленных центристов в Нарвском горсобрании покинул партийную фракцию

Во фракции Keskerakond, возглавляемой депутатом Рийгикогу Алексеем Евграфовым, после выхода Елизаветы Чертовой осталось девять депутатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании. Из них действительных членов Центристской партии только пятеро.

В целом в Нарвском горсобрании заседают семеро действительных членов Центристской партии, согласно данным регистра партий.

Покинувшая фракцию Чертова тоже состоит в Центристской партии - ее членом она является с 1999 года с перерывом на 2018-2021 годы. Чертова много лет руководила Нарвской школой №6, которая носила в прошлом также другие номера и названия, но в 2024 году покинула должность. Одной из причин увольнения Чертовой из руководства школой стало недостаточное владение эстонским языком.

На то, что Елизавета Чертова формально или неформально может примкнуть к ныне правящей в Нарве коалиции политических команд Катри Райк и Михаила Стальнухина косвенно указал на уходящей неделе такой факт: горуправа во главе с мэром Райк 22 января пересмотрела состав совета муниципального фонда Narva Linna Arendus - и Чертову оставили в нем. Действующая в Нарве городская власть как правило лишает оплачиваемых мест в советах местных нелояльных политиков.

В состав совета Narva Linna Arendus Чертову утверждала Нарвская горуправа под управлением центриста Яана Тоотса, и в последний раз ее в совете повторно утверждал заместитель мэра Нарвы Олег Карпиков в самом конце декабря 2024 года, когда Тоотс был уже в отставке стараниями коалиции Катри Райк и Михаила Стальнухина.

Политическая коалиция Райк и Стальнухина пришла к власти в Нарве в декабре и в настоящее время поддерживается приблизительно двумя третями депутатов горсобрания. В коалицию входят члены фракций Respekt и Narva 2.0, ее также поддерживает большая группа внефракционных депутатов.