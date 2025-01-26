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Полиция временно запретила запуск дронов в Ида-Вирумаа

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Дрон в небе над Старой Нарвой рядом с ратушей.
Дрон в небе над Старой Нарвой рядом с ратушей. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Пилоты дронов получили от Департамента полиции и погранохраны письмо, в котором сообщалось, что в связи с нестабильной ситуацией на границе запуск дронов запрещен, пишет Rus.Postimees.

Глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель отметил, что за последний год в приграничной зоне участились случаи глушения GPS, что создает проблему для учреждений, управляющих беспилотными летательными аппаратами в приграничной зоне, а также для всех операторов-любителей.

- В прошлом мы уже направляли важную информацию местным операторам беспилотников, но в связи с участившимися случаями глушения сигнала мы сочли необходимым ввести временное ограничение на полеты беспилотных летательных аппаратов в приграничной зоне, чтобы защитить людей и их имущество. Другими словами, мы решили не одобрять заявки операторов-любителей до тех пор, пока ситуация не улучшится, - прокомментировал Пургель.​

Он просит пилотов набраться терпения и следить за объявлениями.​

Подробнее читайте в статье на портале Rus.Postimees.

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