Полиция временно запретила запуск дронов в Ида-Вирумаа

Глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель отметил, что за последний год в приграничной зоне участились случаи глушения GPS, что создает проблему для учреждений, управляющих беспилотными летательными аппаратами в приграничной зоне, а также для всех операторов-любителей.

- В прошлом мы уже направляли важную информацию местным операторам беспилотников, но в связи с участившимися случаями глушения сигнала мы сочли необходимым ввести временное ограничение на полеты беспилотных летательных аппаратов в приграничной зоне, чтобы защитить людей и их имущество. Другими словами, мы решили не одобрять заявки операторов-любителей до тех пор, пока ситуация не улучшится, - прокомментировал Пургель.​