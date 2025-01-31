"Предпринимаются последовательные шаги, чтобы сделать профессию семейного врача привлекательной и вооружить семейных врачей навыками решения широкого спектра проблем со здоровьем", - заверила министр здоровья Рийна Сиккут, отвечая на вопросы Владимира Архипова о доступности врачебной помощи на инфочасе в Рийгикогу.
Что делает правительство для улучшения доступности врачебной помощи?
ВЛАДИМИР АРХИПОВ, депутат Рийгикогу, Центристская партия: В Эстонии ощущается острая нехватка врачей, особенно семейных врачей. В последнее время доля семейных врачей пенсионного возраста неуклонно растет. В то же время ожидание приема у врачей-специалистов зачастую длиннее, чем человек в состоянии терпеть, что также указывает на нехватку специалистов. Централизация услуг здравоохранения привела к снижению доступности услуг в сельской местности, что особенно проблематично для пожилых людей, которые не могут без проблем добираться до медицинских центров, расположенных зачастую в 20 км. Длинные очереди на прием к врачам-специалистам, которые могут растянуться до полугода, вынуждают пациентов обращаться в отделения неотложной помощи, что увеличивает нагрузку на них. Пожалуйста, ответьте, какие меры правительство планирует предпринять для улучшения доступа к врачебной помощи и сокращения времени ожидания приема у врачей-специалистов? Как планируется решать проблему следующего поколения семейных врачей, если учесть их высокий средний возраст и растущее число врачей-пенсионеров? Планируется ли принять меры по улучшению доступа к медицинскому обслуживанию в сельской местности, чтобы пожилым людям не приходилось преодолевать большие расстояния для получения основных услуг?
РИЙНА СИККУТ, министр здоровья (СДПЭ): Нехватка семейных врачей действительно является самой большой проблемой, поскольку именно к семейным врачам и семейным медсестрам люди обращаются в первую очередь. За последние шесть-семь лет особое внимание уделялось первичной помощи, обучение семейных врачей было продлено с трех до четырех лет, чтобы они могли решать более широкий спектр проблем со здоровьем, а количество заказов на обучение увеличилось, также в этом году.
Осенью прошлого года к работе приступили 35 молодых семейных врачей. За десять лет, если мы сможем удержать их всех в эстонском здравоохранении, к работе приступят 350 молодых семейных врачей, а это уже позволит нам заменить выходящих на пенсию семейных врачей. Такой инкубационный период, чтобы обеспечить плавную передачу списков пациентов выходящих на пенсию врачей молодым врачам, программы наставничества, поскольку начинать в молодом возрасте действительно сложно, особенно в сельской местности. Фактически, чтобы мотивировать это, плата за замещение относительно высока. Кроме того, существенно увеличилась плата за расстояние, чтобы стимулировать работу в сельской местности, если семейный врач работает вне местной больницы.
Предпринимаются последовательные шаги для того, чтобы сделать профессию семейного врача привлекательной и вооружить семейных врачей навыками решения широкого спектра проблем со здоровьем. Инвестиции в медицинские центры позволяют создать современную рабочую среду, чтобы все более широкая команда могла работать вместе с семейными врачами на первичном уровне. В этом году мы продолжим оплачивать работу третьей медсестры или дополнительной медсестры в центрах здоровья. Мы будем готовить консультантов по питанию и консультантов по лечению зависимости для работы в центрах здоровья, чтобы снизить нагрузку на семейных врачей.
Тот факт, что у нас есть самостоятельные приемы медсестер, у нас есть медсестры-специалисты, у нас медсестры имеют право выписывать рецепты, что мы планируем расширять, - все это позволяет нам снять нагрузку с семейных врачей. Всего у нас почти 800 списков семейных врачей, и примерно у семидесяти из них есть замещающий врач. Действительно, у 10 процентов эстоноземельцев семейный врач либо вышел на пенсию, либо сменил сферу деятельности, и им приходится обращаться к замещающему врачу.
Для того чтобы на прием к врачу-специалисту попадали только те люди, которые действительно нуждаются в специализированной врачебной помощи, требуется решение медика. В средствах массовой информации также высказывалось предложение, что электронная консультация может стать для пациентов основным способом обращения к врачу-специалисту через своего семейного врача. Я также поддерживаю идею о том, что семейный врач не выдает пациенту направление и не отправляет его звонить в регистратуру, а сам организует консультацию у врача-специалиста. Врач-специалист может либо дать рекомендации по лечению, касающиеся дальнейшего лечения пациента на первичном уровне, либо взять пациента на себя и предложить ему записаться на прием к врачу-специалисту.
ВЛАДИМИР АРХИПОВ: Но в отделениях неотложной помощи (EMO) бывают очереди до десяти часов. Можно ли что-то сделать с этим в срочном порядке, ведь это очень серьезная проблема для людей?
РИЙНА СИККУТ: EMO действительно первыми ощущают на себе, когда люди не могут попасть ни к семейному врачу, ни к врачу-специалисту, потому что их проблемы со здоровьем никуда не деваются.
Очереди в EMO являются проблемой в Таллинне. Для остальных жителей Эстонии EMO на самом деле является местом, где можно относительно быстро получить решение своих проблем со здоровьем. Возможно, в случае крупного мероприятия или в сезонные периоды, например, в Пярну или на Сааремаа, может возникнуть иная ситуация, но когда мы говорим об очередях в EMO, мы имеем в виду проблему Таллинна, где много людей, которые хотят попасть к врачу, возможно, в выходной день или в будний день вне рабочего времени.
Если в остальной части Эстонии людям трудно попасть к врачу, то здесь решением является развитие больничной сети. Если в настоящее время это, скорее, обязанность или интерес самой больницы - сколько приемов врачей-специалистов необходимо обеспечить для местных жителей и сколько дней в неделю, то к концу следующего года мы собираемся более четко установить, что Касса здоровья будет закупать приемы врачей-специалистов в соответствии с потребностями людей в данном районе. Если мы увидим, что есть пожилые пациенты, которым необходим прием кардиолога, то, действительно, больница обязана будет предложить прием у кардиолога жителям своего района, например, три дня в неделю.
Так что приемы врачей-специалистов в местных больницах должны быть организованы гораздо более четко, и их должно быть больше, чем сейчас.
ЛАУРИ ЛААТС, депутат Рийгикогу, Центристская партия: 17 января в "Eesti Ekspress" была опубликована статья "Из-за нехватки денег кардиохирурги не могут выполнять свою работу, а операционные, оснащенные по последнему слову техники, простаивают". Ситуация на самом деле тревожная. Пожалуйста, объясните. В этой статье говорится, что у нас есть передовые технологии, есть операционные, которые стоят пустыми, у нас есть врачи, у которых, образно говоря, чешутся руки, которые готовы оперировать, но по каким-то причинам не могут этого делать, а люди стоят в очереди, потому что операция стоит денег. Если все это так и дело только в цифре, то в чем вопрос? Разве эта система, которую мы выстраивали долгое время, не является частным предпринимательством в системе нашего государства? Ведь эти больницы являются акционерными обществами, и они, вероятно, работают по своим прейскурантам, которые были согласованы и на которые Касса здоровья также должна выдавать деньги, - вы видите, что уже в самой этой системе заложена ошибка? Наши врачи говорят, мол, мы готовы, что технология есть, система работает, помещения есть, мы хотим оперировать, но мы не можем позволить этого, потому что финансирование не обеспечено. Как бы вы сейчас разрешили эту ситуацию? Ведь на карту поставлены жизни людей.
РИЙНА СИККУТ: Это действительно была очень хорошая статья, которая привлекла внимание людей к ситуации, которая складывалась в нашем здравоохранении на протяжении десятилетий: мы не в состоянии финансировать 100% потребностей людей в медицинской помощи.
Касса здоровья прогнозирует, что потребуется людям в зависимости от изменений в возрастной структуре, вариантах лечения и диагнозах людей. Как в кардиохирургии, так и, к примеру, в случае приема эндокринолога, в прошлом и этом году нам удалось покрыть почти 95% потребностей в лечении. В зависимости от года этот показатель колеблется в пределах 94-96%. Это означает, что каждый 20-й пациент в течение года не получает лечения.
Такая ситуация была в здравоохранении в предыдущие годы, будет в этом году и в ближайшие годы. Вот почему я так много говорю о дополнительных деньгах. Дополнительное финансирование не решит всех проблем, но конкретно, как в данном описанном случае, по большинству специальностей у нас есть обученные врачи, поэтому если мы выделим дополнительные деньги, то можно увеличить количество приемов или процедур или операций до 100% от оцененной потребности в год, а также сократить очереди на лечение и действительно покрыть потребности людей.
Не во всех сферах здравоохранения проблема лишь в нехватке денег. Например, в психиатрии, действительно, особенно в детской психиатрии, у нас не хватает специалистов. Мы можем выделять больше денег, но не можем увеличить количество приемов. Так что ситуация в каждой сфере разная. Есть специальности, где достаточно просто увеличить финансирование. А есть специальности, где нужно готовить больше специалистов.
Но наряду со всем этим мы не должны забывать, что деньги налогоплательщиков должны расходоваться ответственно и что любые дополнительные средства должны включать в себя анализ системы, чтобы убедиться, что деньги используются эффективно, что помощь оказывается тем пациентам, которые в ней больше всего нуждаются, что врачи действительно оптимально выполняют свои профессиональные обязанности, а в случае опорных услуг обеспечиваются хорошие результаты или хорошие цены. Чтобы, когда речь идет о деньгах налогоплательщиков, мы могли с уверенностью сказать, что они расходуются по назначению.
Такая ситуация сложилась с врачебной помощью в Эстонии в прошлом году, а также сохранится в этом и следующем годах: мы не можем профинансировать 100% оцененной потребности за счет 13% социального налога.