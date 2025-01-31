Что делает правительство для улучшения доступности врачебной помощи?

Если в остальной части Эстонии людям трудно попасть к врачу, то здесь решением является развитие больничной сети. Если в настоящее время это, скорее, обязанность или интерес самой больницы - сколько приемов врачей-специалистов необходимо обеспечить для местных жителей и сколько дней в неделю, то к концу следующего года мы собираемся более четко установить, что Касса здоровья будет закупать приемы врачей-специалистов в соответствии с потребностями людей в данном районе. Если мы увидим, что есть пожилые пациенты, которым необходим прием кардиолога, то, действительно, больница обязана будет предложить прием у кардиолога жителям своего района, например, три дня в неделю.

ЛАУРИ ЛААТС, депутат Рийгикогу, Центристская партия: 17 января в "Eesti Ekspress" была опубликована статья "Из-за нехватки денег кардиохирурги не могут выполнять свою работу, а операционные, оснащенные по последнему слову техники, простаивают". Ситуация на самом деле тревожная. Пожалуйста, объясните. В этой статье говорится, что у нас есть передовые технологии, есть операционные, которые стоят пустыми, у нас есть врачи, у которых, образно говоря, чешутся руки, которые готовы оперировать, но по каким-то причинам не могут этого делать, а люди стоят в очереди, потому что операция стоит денег. Если все это так и дело только в цифре, то в чем вопрос? Разве эта система, которую мы выстраивали долгое время, не является частным предпринимательством в системе нашего государства? Ведь эти больницы являются акционерными обществами, и они, вероятно, работают по своим прейскурантам, которые были согласованы и на которые Касса здоровья также должна выдавать деньги, - вы видите, что уже в самой этой системе заложена ошибка? Наши врачи говорят, мол, мы готовы, что технология есть, система работает, помещения есть, мы хотим оперировать, но мы не можем позволить этого, потому что финансирование не обеспечено. Как бы вы сейчас разрешили эту ситуацию? Ведь на карту поставлены жизни людей.