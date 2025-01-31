Изменения в финансах и налогах в 2025 году

Повысился ряд необлагаемых минимумов

Лимит не облагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля в деловых поездках увеличился до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц.

Суточные при зарубежной командировке работников можно выплачивать без налогов в размере до 75 евро в течение первых 15 дней, после чего лимит снижается до 40 евро в день.

Использование лимита не облагаемых налогом расходов на укрепление здоровья работника стал более гибким - они доступны в течение всего года по желанию и без ограничения в 100 евро за квартал. Расширен также перечень услуг, которые могут быть компенсированы без уплаты налогов, - к ним, например, добавлен массаж и лечение зубов.

Округление 1 и 2 центов при оплате наличными

С 2025 года при оплате наличными в магазине итоговая сумма математически округляется до ближайших 5 центов, и монетами в 1 и 2 цента больше сдачу давать не будут. При оплате картой ничего не изменилось.

Округление уменьшает или увеличивает итоговую стоимость покупки не более чем на два цента. Выбор всегда за покупателем: если он не согласен на округление, то может заплатить картой.

Округление не влияет на оплату покупок монетами номиналом 1 или 2 цента, магазины продолжают их принимать, и планов это менять нет. Однако с 2025 года 5 центов стали самой мелкой разменной монетой.

Электронное выставление счетов стало более гибким