Ниже представлен обзор изменений в законодательстве в 2025 году, касающийся сферы ответственности Министерства финансов.
Изменения в финансах и налогах в 2025 году
Повысился ряд необлагаемых минимумов
Лимит не облагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля в деловых поездках увеличился до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц.
Суточные при зарубежной командировке работников можно выплачивать без налогов в размере до 75 евро в течение первых 15 дней, после чего лимит снижается до 40 евро в день.
Использование лимита не облагаемых налогом расходов на укрепление здоровья работника стал более гибким - они доступны в течение всего года по желанию и без ограничения в 100 евро за квартал. Расширен также перечень услуг, которые могут быть компенсированы без уплаты налогов, - к ним, например, добавлен массаж и лечение зубов.
Округление 1 и 2 центов при оплате наличными
С 2025 года при оплате наличными в магазине итоговая сумма математически округляется до ближайших 5 центов, и монетами в 1 и 2 цента больше сдачу давать не будут. При оплате картой ничего не изменилось.
Округление уменьшает или увеличивает итоговую стоимость покупки не более чем на два цента. Выбор всегда за покупателем: если он не согласен на округление, то может заплатить картой.
Округление не влияет на оплату покупок монетами номиналом 1 или 2 цента, магазины продолжают их принимать, и планов это менять нет. Однако с 2025 года 5 центов стали самой мелкой разменной монетой.
Электронное выставление счетов стало более гибким
С 1 июля 2025 года будут упрощены требования к обращению э-счетов и снижена связанная с этим административная нагрузка на бизнес. Целью изменений является поддержка более широкого распространения цифровых расчетов в частном секторе и стимулирование внедрения в Эстонии европейского стандарта электронных счетов.
Покупатель имеет право потребовать электронный счет, сделав соответствующую отметку в Коммерческом регистре.
Налог на механические транспортные средства
С января 2025 года в Эстонии действует двухступенчатый налог на транспортные средства. При первичной регистрации в Эстонском дорожном регистре или при смене владельца находящегося на учете транспортного средства необходимо оплатить регистрационный сбор. Оплата за транспортное средство производится один раз.
Ежегодно владельцы автомобилей должны будут платить налог на механические транспортные средства. Его величина зависит в первую очередь от параметров машины, которые влияют на окружающую среду, - от массы и выбросов CO2.
Рост акцизов на алкоголь, табачные изделия и топливо
Чтобы не допустить роста доступности вредных для здоровья изделий, с января 2025 года акцизы на алкоголь и табачную продукцию были увеличены на 5 процентов. С 1 июля акциз на табачные изделия повысится еще на 5 процентов, на столько же вырастет акциз на бензин.
Акциз на дизельное топливо с 1 мая 2025 года увеличится примерно на 7%, а акциз на электроэнергию - на целых 40%, но, поскольку акциз составляет очень небольшую часть стоимости электроэнергии, его рост практически не отразится на потребителях.
Изменились ставки подоходного налога
С 2025 года подоходный налог для юридических и физических лиц вырос до 22 процентов. Налог на авансовый доход банков вырос до 18 процентов.
Расчет не облагаемого налогом дохода в 2025 году не изменился. С 2026 года в отношении всех налогоплательщиков - физических лиц будет применяться универсальный не облагаемый налогом минимум в размере 700 евро в месяц. Не облагаемый налогом доход пенсионеров в 2025 году установлен на уровне 776 евро в месяц независимо от величины дохода.
Ставки налога с оборота
В 2025 году ставка налога с оборота на услуги размещения выросли до 13 процентов, на медийную продукцию - до 9 процентов.
Ставки земельного налога
Изменились принципы расчета земельного налога. Величина земельного налога для доходной земли составляет до 1 процента от ее стоимости, а при другом назначении - до 2 процентов. Конкретный размер ставки устанавливает местное самоуправление.
Налог на безопасность
В целях увеличения расходов на оборону, необходимого в нынешней ситуации с безопасностью, в Эстонии с нового года введен временный налог на безопасность, состоящий из трех частей. С 1 июля 2025 года на 2 процентных пункта - до 24 процентов - будет повышен налог с оборота.
С 2026 года начнет действовать двухпроцентный налог на безопасность с дохода физического лица, который будет применяться до обязательства по общему подоходному налогу. Помимо дохода от заработной платы им будут облагаться также пенсии, родительские пособия, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от продажи недвижимости, доходы от продажи ценных бумаг и т.п.
Двухпроцентный налог на безопасность будет применяться и к прибыли предприятий. Налоговой базой в этом случае будет бухгалтерская прибыль за предыдущий финансовый год до налогообложения, и налог будет платиться авансом. Впервые налог на безопасность предприятия заплатят в 2026 году, в этот раз в порядке исключения - дважды: к 10 сентября и к 10 декабря.