26 января в 18.00 спасатели выехали в Кудрукюла в городе Нарва-Йыэсуу, где, по словам позвонившего, горела стена дома.
В Нарва-Йыэсуу из-за горячей золы загорелся жилой дом
На момент прибытия спасателей горел фасад деревянного частного дома возле входной двери. Огонь распространялся по стене и утеплителю.
Когда более крупные очаги пламени были потушены, решили вскрыть настил, чтобы найти очаг возгорания. Пожар был ликвидирован к семи часам вечера.
Возможно, пожар начался из-за пластикового мешка, прислоненного к стене дома, с горячей золой внутри.
За последние недели в Вирумаа произошло несколько пожаров, вызванных неправильной утилизацией золы.