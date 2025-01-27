В Нарва-Йыэсуу из-за горячей золы загорелся жилой дом

На момент прибытия спасателей горел фасад деревянного частного дома возле входной двери. Огонь распространялся по стене и утеплителю.

Когда более крупные очаги пламени были потушены, решили вскрыть настил, чтобы найти очаг возгорания. Пожар был ликвидирован к семи часам вечера.

Возможно, пожар начался из-за пластикового мешка, прислоненного к стене дома, с горячей золой внутри.

За последние недели в Вирумаа произошло несколько пожаров, вызванных неправильной утилизацией золы.