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В Нарва-Йыэсуу из-за горячей золы загорелся жилой дом

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Горевший дом в Нарва-Йыэсуу.
Горевший дом в Нарва-Йыэсуу. Фото: Спасательный департамент

26 января в 18.00 спасатели выехали в Кудрукюла в городе Нарва-Йыэсуу, где, по словам позвонившего, горела стена дома.

На момент прибытия спасателей горел фасад деревянного частного дома возле входной двери. Огонь распространялся по стене и утеплителю.

Когда более крупные очаги пламени были потушены, решили вскрыть настил, чтобы найти очаг возгорания. Пожар был ликвидирован к семи часам вечера.

Возможно, пожар начался из-за пластикового мешка, прислоненного к стене дома, с горячей золой внутри.

За последние недели в Вирумаа произошло несколько пожаров, вызванных неправильной утилизацией золы.

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