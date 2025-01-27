Насколько доступны нам разные услуги? Центр мониторинга развития изучит доступности услуг местных самоуправлений

Глава Центра мониторинга развития Теа Данилов подчеркнула два основных аспекта, которые сегодня влияют на доступность общественных услуг. «Во-первых, на доступность местных услуг влияют демографические изменения, такие как урбанизация и эксурбанизация, а также, например, наличие у людей нескольких мест жительства – как городского жилья, так и недвижимости за городом. Во-вторых, важно понять, существует ли возможность перенести предоставление той или иной услуги на большее расстояние без потери уровня ее доступности, но с возможностью оптимизировать расходы и предложить лучшее качество услуги», – сказала Данилов.

В центре внимания исследовательского направления «Будущее доступности местных общественных услуг во временном пространстве» находится жизнеспособность услуг. Например, многие местные центры услуг, такие как школы, дома культуры, дома престарелых, не всегда располагаются в самом удобном для жителей месте, поскольку с годами состав и плотность населения менялись. Кроме того, со временем претерпела изменения сама суть этих услуг.

Центр мониторинга развития будет изучать, смогли бы более обеспеченные местные самоуправления предлагать некоторые услуги соседствующим с ними самоуправлениям, а также то, как повысить эффективность местных самоуправлений в вопросе предоставления общественных услуг.