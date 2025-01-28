ОДИН ВОПРОС Как государство собирается смягчить нехватку семейных врачей?

- Нехватка семейных врачей действительно является самой большой проблемой, поскольку именно к семейным врачам и семейным медсестрам люди обращаются в первую очередь. За последние шесть-семь лет особое внимание уделялось первичной помощи, обучение семейных врачей было продлено с трех до четырех лет, чтобы они могли решать более широкий спектр проблем со здоровьем, а количество заказов на обучение увеличилось, также в этом году. Осенью прошлого года к работе приступили 35 молодых семейных врачей. За десять лет, если мы сможем удержать их всех в эстонском здравоохранении, к работе приступят 350 молодых семейных врачей, а это уже позволит нам заменить выходящих на пенсию семейных врачей.