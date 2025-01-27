Выдвигайте кандидатов на звание деятеля года Ида-Вирумаа-2024

Претендовать на звание "Деятель года-2024" могут как отдельные люди, так и группы лиц, чьи действия в течение 2024 года оставили положительный след в развитии Ида-Вирумаа. Кандидаты могут работать в культурной, социальной, экономической или любой другой сфере.

Как выдвинуть кандидата на звание "Деятель года Ида-Вирумаа" Предложите человека, чья деятельность заслуживает звания "Деятель года Ида-Вирумаа-2024".

Подготовьте письменное обоснование того, почему именно этот человек заслуживает звания.

Отправьте предложение с обоснованием не позднее 6 февраля в Ида-Вирумааский союз самоуправлений по адресу: Keskväljak 1-301, 41594 Jõhvi или по электронной почте: ivol@ivol.ee, с пометкой "Aasta tegija 2024".

Частные лица, учреждения и коллективы могут выдвигать кандидатов на это звание до 6 февраля. Необходимо добавить краткое обоснование, какие именно свершения позволили номинанту выделиться в 2024 году. Было бы также хорошо отметить влияние этой деятельности на весь уезд. Следует указать контактные данные подателя заявки. Статут и форма номинации доступны на сайте Ида-Вирумааского союза самоуправлений ivol.ee.

Предложения необходимо отправить в Ида-Вирумааский союз самоуправлений по электронной почте: ivol@ivol.ee с пометкой "Aasta tegija 2024".

Звания "Деятель года Ида-Вирумаа-2023" удостоился Харди Мурула, руководивший созданием Айдуского центра водного спорта и внесший большой вклад в развитие всего уезда.

Званием "Деятель года" отмечают человека, учреждение или предприятие, деятельность которых сильно содействовала развитию Ида-Вирумаа, формировала позитивный имидж уезда и принесла ему известность.

В предыдущие годы признание получили Виктор Андреев, Пийа Тамм, "Viru Keemia Grupp", Эрика Кылло, Прийт Кама, НКО "Purtse Jõe Arenduskeskus", Андрей Катков, Владимир Вшивцев, Владимир Высоцкий, команда организаторов фестиваля "Голос гор", основатели Кивиылиского центра приключенческого отдыха Мадис Олт и Янек Маар, Маре Роозилехт, Айлар Хольцманн и туристический кластер Ида-Вирумаа, а также команда нарвского "Vaba Lava".

Деятель года получит статуэтку за авторством скульптора Айвара Симсона и благодарственное письмо.

Конкурс "Деятель года Ида-Вирумаа" уже в 17-й раз проводят Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Ида-Вируский центр предпринимательства и уездная газета "Северное побережье".