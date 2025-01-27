В Ида-Вирумаа выходные принесли домашнее насилие

25 января в полицию поступило сообщение из города Силламяэ о том, что 41-летний мужчина ударил жену во время ссоры. Мужчину задержали.

25 января в полицию поступило сообщение о том, что в городе Нарва 53-летний мужчина напал на сожительницу и ее сына. Нападавший был задержан.

26 января в полицию Нарвы поступил звонок о том, что 36-летний мужчина побил свою бывшую жену. Полиция задержала нападавшего.