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В Ида-Вирумаа выходные принесли домашнее насилие

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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Peeter Lilleväli

 В выходные в Ида-Вирумаа в полицию поступило несколько сообщений о случаях домашнего насилия.

25 января в полицию поступило сообщение из города Силламяэ о том, что 41-летний мужчина ударил жену во время ссоры. Мужчину задержали.

25 января в полицию поступило сообщение о том, что в городе Нарва 53-летний мужчина напал на сожительницу и ее сына. Нападавший был задержан.

26 января в полицию Нарвы поступил звонок о том, что 36-летний мужчина побил свою бывшую жену. Полиция задержала нападавшего.

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