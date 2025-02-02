"Catering Kene" приглашает 15 февраля на традиционное ночное пиршество в Причудье, которое состоится в пляжном здании в Каукси. В качестве новшества с февраля ресторан будет открывать свои двери по выходным, чтобы те, кто выехал на природу, могли подкрепиться горячими блюдами и напитками.
Для подписчиков
ЗИМА / ВЕСНА 2025 ⟩ Отныне в пляжном здании в Каукси подкрепиться можно и зимой, а не только во время причудского ночного пиршества
- Мы планируем принимать гостей и зимой, и весной. Как известно, окрестности Чудского озера очень красивы зимой. А когда начинается ледоход, многие приезжают посмотреть на это. С февраля можно будет не только полюбоваться природой, но и перекусить, - сказал Арон-Антти Вайно, исполнительный руководитель "Catering Kene", семейного предприятия, работающего уже шесть лет.