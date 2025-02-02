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ЗИМА / ВЕСНА 2025 Отныне в пляжном здании в Каукси подкрепиться можно и зимой, а не только во время причудского ночного пиршества

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Отныне в пляжном здании в Каукси можно подкрепиться также зимой и весной.
Отныне в пляжном здании в Каукси можно подкрепиться также зимой и весной. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Catering Kene" приглашает 15 февраля на традиционное ночное пиршество в Причудье, которое состоится в пляжном здании в Каукси. В качестве новшества с февраля ресторан будет открывать свои двери по выходным, чтобы те, кто выехал на природу, могли подкрепиться горячими блюдами и напитками.

- Мы планируем принимать гостей и зимой, и весной. Как известно, окрестности Чудского озера очень красивы зимой. А когда начинается ледоход, многие приезжают посмотреть на это. С февраля можно будет не только полюбоваться природой, но и перекусить, - сказал Арон-Антти Вайно, исполнительный руководитель "Catering Kene", семейного предприятия, работающего уже шесть лет.

Зимнее меню будет отличаться от летнего. "Мы будем предлагать супы, рыбные блюда, жаркое, десерты, пирожные. Мой брат живет в Австралии и делает различные соусы чили, которые были отмечены наградами и с которыми мы выходим на эстонский рынок. В наших блюдах мы используем и соусы чили, и различные консервы, которые мы готовим сами на месте", - сказал Арон-Антти Вайно.

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