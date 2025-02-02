Одна из старейших в Эстонии приключенческих фирм "Adrenaator Grupp" обещает приключения, как говорится, на полные обороты. Душа "Adrenaator" Имре Поом признается все же, что приключения становятся все более посильными для всех. Такое же название - "По силам всем" - носит и один из приключенческих походов. Разумеется, в меню приключений найдутся и такие, которые предлагают больше сложных испытаний.

- Что это за пакет "Kolm laksu koos ampsuga", который вы предлагаете вместе с музеем-шахтой в рамках компании зимнего приключения туристического кластера?

- Это три приключения по полтора часа каждое, которые начинаются во дворе музея с приключенческого похода. Во время него нужно отыскать в карьере автомобиль для сафари. Затем этот внедорожник доставит вас обратно в музей-шахту, где предстоит спуститься под землю. К трем приключениям прилагается перекус под землей в шахтерской столовой или пикник в конце похода. В зависимости от того, как решит клиент.