Лаури Лаатс: Учебник Партии реформ по управлению: когда внутренняя политика в огне, говори о безопасности

"Оборонные расходы должны вырасти, но не в результате разных интервью премьер-министра, а в рамках основательного плана, который значительно урежет госаппарат, а также поддержит укрепление и рост экономики". Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу

Разумеется, заявление премьер-министра вызвало широкую дискуссию, что однозначно указывает на то, что инициирование данной темы должно было отвлечь внимание от других проблем. Путаница с финансированием "Rail Baltic", провалившийся проект Закона о климате, убыток "Eesti Energia" в размере 176 миллионов, банкротное производство "Nordica", продолжающая тлеть тема Каземетса - все это медленно, но уверенно подрывает авторитет Михала.

Кристен Михал смог всячески обоснованно и пафосно заявить, что необходимость увеличения оборонных расходов ни для кого не должна стать неожиданностью, и намекнул на взятие займа. С повышением оборонных расходов государству потребовалось бы в год дополнительно 600-700 миллионов евро, причем на обслуживание интрессов уже имеющихся займов в этом году израсходуют более 280 миллионов евро. Так что уже можно прогнозировать, что если ударными темпами двигаться дальше с такими планами, то продолжится реформистский налоговой ад, который еще больше повредит конкурентоспособности государства, а если увеличивать займовое бремя - но не урезать госсектор, - то Эстонию поведут в направлении неплатежеспособности.