Премьер-министру Кристену Михалу приходится сейчас нелегко, ведь все более новыми неприятными темами главу правительства донимает и пресса, и оппозиция. В результате белки пошли по своей обычной безопасной дорожке, когда вместо решения внутриполитических проблем на стол выкладывают тему безопасности, что является сюрпризом даже для коалиционных партнеров.
Лаури Лаатс: Учебник Партии реформ по управлению: когда внутренняя политика в огне, говори о безопасности
Несколько неожиданно камнем преткновения для премьер-министра, до сих пор выделившегося, скорее, своей сдержанностью, стало превращение своего протеже Кейта Каземетса в кандидатуру, подходящую для должности госсекретаря. Вместе с разными правительствами следуют и разные люди - такой круговорот является в политике естественным, - однако в данном случае речь идет не о советники или каком-нибудь другом не очень важном чиновнике, а о госсекретаре.
По сути это решение означает, что власти премьер-министра подчинен высокопоставленный чиновник, имеющий право голоса на заседаниях правительства и полномочия делать замечания, если запланированные правительством правовые акты не согласуются с Конституцией и другими законами. Остается обоснованное сомнение, позволит ли чувство благодарности за столь высокую должность объективно выполнять эту работу.
Болезненная реакция Партии реформ на тему Каземетса вызывает тревогу - премьер-министр на парламентском инфочасе утратил самообладание и назвал задавшего вопрос дураком, приглашение специальной антикоррупционной комиссии послали куда подальше, а тему вообще исключили в ходе голосования из повестки дня. Угрожали даже отстранением руководителя комиссии, хотя позднее активно это отрицали.
Есть поговорка "Собака лает - караван идет". Так зачем вообще утруждать себя всем этим? Еще до вступления в должность под планкой проскользнул и сам Каземетс, который, будучи высокопоставленным чиновником, должен понимать, что общественность ждет от него объяснений, и быть заинтересованным в том, чтобы доказать свою компетенцию и профессионализм. Вместо этого молчит, как воды в рот набрал.
Журналисты всерьез поработали с документами обанкротившегося "Nordica". В результате "Eesti Ekspress" (22.01) написал о том, как Кристен Михал в бытность свою министром климата заявил, что не позволит больше тратить деньги налогоплательщиков на авиафирму, но тем не менее предприятию выдали через "KredEx" 1,5 миллиона евро. Отвечая на затрагивающий эту тему вопрос на парламентском инфочасе (22.01), премьер-министр повторял, будто мантру, что кредит для "Nordica" открыли в 2020 году, когда у власти находилось совсем другое правительство.
Речь идет о примере из учебника по демагогии, когда вопрос парируют фактом, частично отвечающим истине, но по сути не вносящим ясность в то, почему решили скрыть от общественности выдачу дополнительных денег. По-прежнему в воздухе висит и вопрос, почему консультантом с гигантской оплатой выбрали консультационное предприятие, мягко говоря, с пестрым прошлым и сознательно ли член совета "Nordica" склонил решение в его пользу. Можно уже заранее предположить, что если парламентская специальная антикоррупционная комиссия захочет пригласить премьер-министра на собрание на данную тему, то ответ опять будет такой, что речь идет лишь об устраиваемом оппозицией балагане.
Однако своего рода балаган устроил сам премьер-министр, сообщив по радиоэфиру и в социальных сетях, что оборонные расходы Эстонии должны повыситься до 5% ВВП. Председателю коалиционного партнера - партии "Eesti 200" - Кристине Каллас осталось лишь развести руками и отметить, что эта тема не обсуждалась, да и денег для принятия такого решения нет.
"Оборонные расходы должны вырасти, но не в результате разных интервью премьер-министра, а в рамках основательного плана, который значительно урежет госаппарат, а также поддержит укрепление и рост экономики".Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу
Разумеется, заявление премьер-министра вызвало широкую дискуссию, что однозначно указывает на то, что инициирование данной темы должно было отвлечь внимание от других проблем. Путаница с финансированием "Rail Baltic", провалившийся проект Закона о климате, убыток "Eesti Energia" в размере 176 миллионов, банкротное производство "Nordica", продолжающая тлеть тема Каземетса - все это медленно, но уверенно подрывает авторитет Михала.
Кристен Михал смог всячески обоснованно и пафосно заявить, что необходимость увеличения оборонных расходов ни для кого не должна стать неожиданностью, и намекнул на взятие займа. С повышением оборонных расходов государству потребовалось бы в год дополнительно 600-700 миллионов евро, причем на обслуживание интрессов уже имеющихся займов в этом году израсходуют более 280 миллионов евро. Так что уже можно прогнозировать, что если ударными темпами двигаться дальше с такими планами, то продолжится реформистский налоговой ад, который еще больше повредит конкурентоспособности государства, а если увеличивать займовое бремя - но не урезать госсектор, - то Эстонию поведут в направлении неплатежеспособности.
В эти нестабильные времена увеличение расходов на оборону является, по понятным причинам, лучом человеческой надежды на то, что мы как нация сможем предотвратить и избежать ужасов войны. Тем не менее нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что заявление премьер-министра по сути своей популистское, ведь некоторые страны НАТО не смогли выполнить даже требование о согласованных 2%. Эстония может расходовать хоть 15%, однако только этого недостаточно, ведь союзники должны быть в состоянии идти единым строевым шагом. Немаловажно и то обстоятельство, что всего за несколько часов до заявления премьер-министра Партия реформ провалила в ходе голосования в парламенте проект закона оппозиционной партии "Isamaa" такого же содержания - так как денег нет.
С этим мнением парламентских реформистов приходится согласиться, ведь, несмотря на организацию "налогового фестиваля", прогнозы относительно государственных финансов смелости не внушают. Премьер-министру стоит внимательно ознакомиться с обращением Центрального союза работодателей Эстонии (22.01), в котором подчеркивается, что расходы правительственного сектора за шесть лет выросли на 70%, а экономика - только на 45%, и уже осенью не найдут больше источников покрытия расходов. Однако решений у правительства нет.
Я не устаю напоминать коалиции, что крупнейшие предприниматели Эстонии предложили государству сформировать бесплатно работающий консультационный совет, в котором частный сектор мог бы делиться своим опытом с целью увеличения эффективности государства и содействовать экономии расходов. Можно быть уверенными, что эти люди смогут поделиться важными знаниями и для успешного управления госпредприятиями. Партии реформ пора бы прислушаться к этим советам.
Да, оборонные расходы должны вырасти, но не в результате разных интервью премьер-министра, а в рамках основательного плана, который значительно урежет госаппарат, а также поддержит укрепление и рост экономики. Предел переносимости эстонской экономики довольно близок, но понимают ли это и в доме Стенбока?